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خاض منتخب كرة السلة تدريبه الأول في مدينة اسطنبول التركية أول من أمس حيث يقيم معسكراً تدريبياً هناك استعدادا لدورة الألعاب الخليجية التي تقام في الكويت يناير المقبل. وقاد تدريبات المنتخب التي جاءت على فترتين صباحية ومسائية، مدربه التونسي عادل التلاتلي الذي يسعى إلى خوض 7 مباريات ودية مع فرق المقدمة في تركيا للوقوف على جاهزية الفريق قبل العودة لخوض منافسات كرة السلة في الدورة الخليجية التي تقام من 7 إلى 15 يناير. ويترأس وفد المنتخب رئيس الاتحاد رشيد العنزي ويضم عويد العنزي وعبدالرحمن الناشي عضوي مجلس الادارة ومحمد الحميدان مديراً للمنتخب بالاضافة الى المدير الفني التلاتلي ومساعديه خالد العميري وجاسم الارملي وجهاد الغالي اخصائي العلاج الطبيعي و17 لاعباً هم احمد البلوشي وتركي حمود والكسندر الغيص وحمد عدنان ومحمد عدنان وحسين الخباز ويوسف بورحمه ومحمد اشكناني وصالح اليوسف وعبدالرحمن السهو وسهو السهو وعلي الهدهود وعبدالعزيز الحميدي وعبدالله الشمري وعبداللطيف غانم ويوسف الحمدان وعمران عنبر. ويركز التلاتلي خلال فترة المعسكر على اختيار الـ 12 لاعباً الذين سيكونون في التشكيلة الرسمية التي ستمثل الفريق في البطولة وهي مهمة دقيقة نظراً لطموح جميع اللاعبين في تمثيل الأزرق خلال المنافسات الرسمية. وكان «أزرق السلة» حقق المركز الثاني في بطولة الخليج التي اقيمت في الكويت عام 2019 وهي آخر بطولة خارجية شارك بها.