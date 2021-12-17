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عادت عجلة منافسات دوري المحافظات لكرة القدم للمرحلة المتوسطة للدوران مرة أخرى تحت إشراف الإتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي ليكون الخطوة الأولى لعودة الرياضة المدرسية بعد توقف طويل. وشهدت الجولة الاولى إقامة ثلاث مباريات ففي المواجهة الاولى حقق فريق منطقة الجهراء فوزا كبيرا على فريق منطقة الاحمدي 9 – 0 ليحصد أبناء القصر الاحمر أول ثلاث نقاط تضعهم في صدارة جدول الترتيب، بينما جاء فريق منطقة العاصمة في المركز الثاني بعدما حقق الفوز على فريق منطقة حولي 3 - 0، وفي المباراة الثالثة التي أقيمت بساحة مشرف تغلب فريق مبارك الكبير على الفروانية بهدف دون رد. وستقام الجولة الثانية يوم الاثنين المقبل بإقامة ثلاث مباريات يلتقي فيها حولي مع الاحمدي على ملعب ساحة مشرف ويحل مبارك الكبير ضيفا على العاصمة على ملعب ثانوية صباح السالم، وتستضيف ساحة الصليبيخات مباراة الجهراء والفروانية. من جانبه أبدى فيصل المقصيد رئيس الإتحاد المدرسي والتعليم العالي سعادته بانطلاق دوري المحافظات للمرحلة المتوسطة بعد توقف طويل، وقال إن اليوم الأول شهد تعاونا من الجميع سواء طلاب أو مشرفون أو معلمو التربية البدنية بجانب التنظيم الذي جاء مثاليا فضلا عن ارتفاع مستوى الفرق المشاركة. وأضاف المقصيد: «البطولة تحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين وفي مقدمتهم وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري».