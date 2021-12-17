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تابعت بشغف المباراة الشائقة بين منتخبي قطر والجزائر ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب التي خسرها المنتخب القطري ظلماً في الدقيقة الأخيرة من المباراة ، وقد يكون من المفهوم أن يمنح حكمها العجيب 9 دقائق إضافية في نهاية الوقت الأصلي نظراً لأنها مجموع الأوقات الضائعة في الشوط الثاني بأكمله، أما غير المفهوم تماماً فهو أن يمد الحكم الوقت الضائع أي الـ 9 دقائق بتسع دقائق أخرى حصل خلالها الفريق الجزائري على ضربة جزاء، وكان التعادل هو النتيجة العادلة لجهد الفريقين الشقيقين مما يرجِّح أن الحكم قد نسي ساعة التوقيت والصَّفارة وحتى ضميره في البيت، وأتى ليستمتع بأطول مدة للمباراة حاله كحال الجمهور...

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ومع ذلك فقطر هي الفائزة بكل جدارة ببطولة كأس العرب من ملاعب غير مسبوقة في تصميمها بالعالم أجمع وحسن تنظيم للجماهير، ومازلنا نتذكر ما يحدث إبّان مباريات الفرق العربية بعضها البعض من تعدي الجماهير على لاعبي الفريق المنافس كونه فقط فاز على فريقهم والأزمات السياسية والإشكالات الاقتصادية التي تنتج عن تلك المباريات حتى كان البعض منها ينقل لدول ثالثة، كل ما سبق لم نشهده إبّان بطولة كأس العرب، وكان الجمهور والفريق القطري مدرسة ومفخرة بحق في التصرف الأخلاقي والحضاري لنا عرباً وخليجيين، كان لمدرب قطر أخطاء قاتلة كحال أخطاء الحكم منها محاولة إضاعة الوقت بعد تسجيل هدف قطر، وكان فريقه في أفضل حالاته فلماذا البحث عن وقت إضافي إذا كنت قادراً على الحسم في الوقت بدل الضائع؟ كما لحق ذلك بخطأ قاتل آخر عندما لم يحسب حساب قدرة حارس مرمى قطر على صد ركلة الجزاء وتحضير لاعبيه للتعامل مع الكرة المرتدة من الحارس...

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أضاف رفع الأعلام القطرية في الملاعب جمالاً ورونقاً لجمال التنظيم، ووددنا لو رأينا معها أعلام دول مجلس التعاون كون قطر تمثلنا كخليجيين، خاصة وقد شهدنا أعلام تونس والمغرب وحتى فلسطين «!!» ترتفع مع أعلام الجزائر الشقيقة... مبارك للجزائر الشقيقة الفوز ومبارك لقطر الشقيقة التنظيم الرائع «المفخرة».

