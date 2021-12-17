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أضافت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، الخط العربي، إلى قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي، بعد أن قدمت 16 دولة ذات أغلبية مسلمة، على رأسها السعودية، الترشيح إلى المنظمة، التي أعلنت الإدراج عبر «تويتر». «اليونيسكو» وصفت الخط العربي بأنه «الممارسة الفنية لكتابة الخط العربي بطريقة سلسة للتعبير عن الانسجام والنعمة والجمال». وجاء في تعريف اليونيسكو عنه، أن «الغرض من الخط العربي، في الأصل، كان جعل الكتابة واضحة ومقروءة، وأصبح تدريجيا فنا عربيا وإسلاميا زيّن الأعمال التقليدية والحديثة».