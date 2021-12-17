الاخيرة

يقع فريج البلوش في اقصى الشرق من مدينة الكويت ولا يفصل بينه وبين البحر سوى منطقة قصر دسمان العامر، يقع الفريج بشكل تقريبي بين اربعة شوارع على الشكل التالي، شارع احمد الجابر «دسمان سابقا» في الشمال وشارع الشهداء «الهلالي» سابقا في الجنوب، وشارع جابر المبارك من الشرق وشارع الحسن بن علي بن ابي طالب من ناحية الغرب، ورغم ان الفريج يسمى فريج البلوش الا انه يشاركهم فيه عدد كبير من العجم الاخرين.

البلوش احدى القوميات التي تقع في اقليم بلوشستان بين ثلاث دول هي باكستان وايران وافغانستان وتوجد اقلية منهم في الهند، وهم يتواجدون اليوم كسكان اصليين في دول التعاون كالامارات المتحدة وسلطنة عمان والكويت، ويعتقد ان مجموع تعداد البلوش بجميع هذه الدول يقارب 12 مليون نسمة، وهم في غالبيتهم مسلمون سنة، وهناك عدد اقل منهم من المسلمين الشيعة، واما لغتهم فهي اللغة البلوشية، المتفرعة بدورها من اللغة الايرانية، وهي لا تخلو من الالفاظ الفارسية والهندية ولغة البوشتون، والبلوش بالاصل يتكونون من قبائل رحل منتشرين في منطقة واسعة من البلدان المذكورة، وهم بصفة عامة اقوام مسالمون واهل شجاعة واستقامة وصلاح.

في كثير من دول العالم وعبر العصور يسكن في حي او فريج او منطقة او مدينة او مقاطعة اناس يتشاركون في الدين او المذهب او القبيلة او القومية التي يتحدرون منها، او حتى مع اناس لهم نفس العمل ونفس المهنة، وهذا يعطي هؤلاء شيئا من الراحة النفسية والشعور بالقوة والشعور بالاحساس بأنهم يعيشون بين اهلهم وناسهم وليس بين غرباء.

هناك آراء واجتهادات عديدة عن اصل البلوش وموطنهم الاصلي الاول، فالرأي الأول وهو الاقوى يقول ان اصولهم عربية من بني قحطان من الازد باليمن، واخرون يرون انهم سموا بالبلوش نسبة الى بلوش ابن مكران ابن سام ابن نوح عليهم السلام.

وبنظرة على فريج البلوش نرى من معالمها القديمة براحة واسعة تسمى براحة البلوش كان ملعبا لكرة القدم لاولاد الفريج، وللالعاب الشعبية في الايام الاخرى وليالي رمضان، بنى الحاج عبدالله محمد هادي العوضي مسجدا كبيرا مكان البراحة يطل مباشرة على شارع احمد الجابر يحمل اسمه «عبدالله العوضي»، وبالقرب من هذا المكان كانت تقع حسينية باسم «حسينية الحاج قمبر البلوشي»، تأسست سنة 1914 وبعد التثمين وتنظيم العاصمة انتقلت الى موقعها الحالي بمنطقة الجابرية، وهناك مسجد صغير يحمل اسم «مسجد الزهراء» بني سنة 1951 بالقرب من المقر القديم للتأمينات الاجتماعية بشارع الشهداء.

اقامت ادارة معارف الكويت مدرسة ابتدائية للبنين بالفريج يحمل اسم «مدرسة كاظمة» ثم تحولت فيما بعد الى «معهد التدريب الفني»، وبجانبه محطة لباصات شركة المواصلات، والمعهد ومحطة الباصات يقعان اليوم على شارع الحسن بن علي بن ابي طالب، وحتى العام 1952 «تقريبا» كنت تستطيع مشاهدة حوطة كبيرة واسعة تسمى «حوطة الشملان»، وبالقرب منها حوطة لا تقل عن الاولى حجما ومساحة تسمى «جاخور الرومي» وتلك الحوطتين كانتا لايواء البعارين، وهذا الجاخور يقع مباشرة امام مقبرتي «مدوه» وهما مقبرتان تميزان احداها بمقبرة مدوه الجنوبية والاخرى مقبرة مدوه الشمالية، وهما في نفس الحجم والمساحة، وتفصل بينهما سكة معروفة لدى اهالي شرق باسم «السكة بين المقبرتين».

واذا اتجهنا جنوبا اكثر بعد مقبرة مدوه الجنوبية وجدنا مطعما كبيرا معروفا لدى الاهالي باسم «المطعم الشرقي» صاحبه ايراني الجنسية، وكان في وسطه حوضا صغيرا به نافورة والارضية مغطاة بالكاشي، وكان هذا المطعم لا يدخله سوى الرجال والشباب كبار السن، اما نحن الاولاد «في ذلك الوقت» لم نجرؤ ان ندخله، لسببين اثنين اولا لصغر السن وثانيا لعدم وجود المال لدينا يكفي لوجبة طعام، ولكن رغم ذلك كان لهذا المطعم ميزة حلوة مفيدة وهي انه كان يوزع الطعام مجانا على كل شخص في اليوم العاشر من محرم كل عام، فكانت هذه هي الفرصة الوحيدة لتناول وجبة طعام دون مقابل.

وعلى مسافة قليلة من المطعم يقع الملعب الشرقي وكان هذا واحدا من الملاعب القليلة جدا بالبلاد، يقام على ارضه عادة المباريات القوية المهمة للدوري بين الاندية المعروفة كالاهلي والعروبة والخليج والجزيرة والتعاون.

وفي منتصف الفريج شارع واسع وطويل، فيه عدد من الدكاكين، وبيت للملا «المطوع» لتدريس القرآن باسم الملاحين، وبيت لعائلة اكبر خصصت الديوانية فيه كمقر لناد رياضي باسم «النادي الجنوبي» وهذا النادي معروف لدى اهالي الفريج فقط.

وفي أيام الأعياد كان بعض الناس ينصبون الدوارف والقليلبة بهذا الشارع، وهناك سيارة «لوري» تحمل الصبيان والبنات (نظير أجر) في جولة من الفريج إلى خارج السور عبر الدروازة، وعند عبور اللوري خلالها كان الأولاد والبنات يُغنون:

«طلعنا من باب السور

بيرقنا بيرق منصور»

قال لي أحد الأصدقاء من أبناء الفقراء والذي استغنى بعد ذلك، لا أعرف لماذا لا نشعر بالمتعة التي كنا نستمتع بها بالسابق باللوري ونحن واقفون طوال الوقت حيث لا مقاعد كما هو معروف، ولا نستمتع اليوم ونحن نركب سيارة المانية فارهة مريحة وغالية الثمن ونشغل طوال الوقت مكيف الهواء والراديو الأف ام، ونجلس على مقعد وثير من الجلد، نحركه كيف نشاء بكبسة زر، لا أعرف هل ان الزمن تغير علينا، أم نحن تغيرنا على الزمن، أم ان اولاد الفقراء يظلون فقراء ابد الدهر.

وفي منتصف شارع جابر المبارك كانت توجد حفرة كبيرة كانت تحفرها البلدية ليتجمع بها مياه الأمطار في موسم الشتاء (كل فريج تقريباً كان به حفرة كبيرة مثل هذه).

وعند تقاطع شارع جابر المبارك مع شارع أحمد الجابر المعروف اليوم بتقاطع «العاقول» نسبة الى فريج العاقول بنفس المنطقة تقريبا (قديماً) واليوم توجد اشارة المرور، كان يقع هنا بيتا يستخدم كنادي لرفع الأثقال وكمال الأجسام، اسمه «نادي الشباب الرياضي، في هذا البيت أو النادي كانت توجد كرة من الحديد القوي على شكل قفص دائري، يبلغ قطرها حوالي ثلاثة أمتار، وكان رجل (ربما كان إيرانياً أو هنديا) يدخل الكرة بدراجة نارية (سيكل) يبدأ بتشغيل الدراجة ببطء أولاً، ثم يزيد سرعتها على مراحل ويبدأ بالدوران على جدار الكرة من الداخل من الاسفل الى اعلى بشكل دائري، ثم يدور على مستوى منتصف الكرة بسرعة دون ان يسقط (هذا بسبب نظرية قوة الطرد المركزي)، وبعد ذلك يقلل السرعة بالتدريج ويهبط الى قاع الكرة ويطفئ المحرك ويخرج من باب صغير، كانت هذه اللعبة خطرة ولا يوجد مثلها في العالم الا عدد قليل اليوم، ولكن الكويت عرفتها في بداية الخمسينيات، واليوم يمكن مشاهدتها بالسيرك او بالتلفزيون.

في أثناء الغزو العراقي للكويت قدم اخواننا البلوش (حالهم كحال كل ابناء الكويت) قدموا ابناءهم فداءً وقربانا كشهداء للدفاع عن ترابه، قدموهم كواجب مقدس وليس منة على أحد، ومن هؤلاء الشهداء الأخوين ابراهيم عبدالله جادر البلوشي، ونجم عبدالله جادر البلوشي، وشهيد ثالث هو خليل خير الله عبدالكريم البلوشي، وعدد آخر من الشهداء لا يحملون اسم او لقب البلوشي.

وفي المجالات الحياتية الأخرى فلدينا من الاخوة البلوش عدد كبير من الفنانين والرسامين والمطربين والعسكريين والاداريين الناجحين في جميع المجالات من الجنسين، اخترنا منهم الفنان الراحل عبدالمجيد قاسم البلوشي المعروف فنيا باسم «عوعو»، والذي دخل عالم الفن على يد الأستاذ زكي طليمات في بداية الستينيات مع الرعيل الأول كعبدالحسين عبدالرضا وسعد الفرج وخالد النفيسي وغيرهم، وفي مجال الموسيقى والغناء الفنان محمد البلوشي صاحب الأغنيات الرائعة، والفنان الكوميدي الأول المسيطر على شاشة التلفزيون اليوم هو بلوشي أيضاً دون ان يحمل الاسم او اللقب، اما الفنانات في الغناء والتمثيل وجميع المجالات فحدث ولا حرج، ومن نجوم الملاعب لدينا اللاعب عبدالله البلوشي نجم نادي العربي والمنتخب الوطني صاحب الصولات والجولات في الملاعب مع التمتع بالأخلاق الفاضلة والروح الرياضية العالية.

كما يقال شعبياً «الشيء بالشيء يذكر» فما ان نذكر اخواننا البلوش، الا نتذكر المهنة التي اشتهروا، وهي مهنة الحراسة، فمنذ ايام حكم الشيخ مبارك الصباح والبلوش يعملون بهذه المهنة، فهم كما ذكرنا أهل شجاعة واستقامة، اذا هم الناس المناسبين للمكان المناسب، كانت تتم حراسة الأسواق تحت أمرة الشيخ مبارك الدعيج الصباح اول رئيس للحرس 1917 - 1938، اطلق عليه لقب «صباح السوق» لشدة حرصه على استتباب الأمن في الأسواق، وجولاته في السوق ليشرف بنفسه على حسن سير العمل، ثم جاء بعده الشيخ علي الخليفة العبدالله الصباح رئيس للأمن العام 1938 - 1942 وكان من عادة حراس الأسواق ليلاً، ان يصيح الرجل الأول في بداية السوق، صيحة على هيئة سؤال واستفسار قائلاً: صاحي؟ بمعنى هل أنت يا زميلي الحارس لا تزال واعٍ وغير نعسان أو نائم؟ فيرد عليه زميله بكل ثقة وقوة.. صاحي، أي لا تخف.. أنني واعٍ وغير نعسانٍ أو نائم، وهكذا تسمع كلمة صاحي طوال الليل بين فترة وأخرى بين هؤلاء الحراس الأمناء.

