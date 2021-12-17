أول النهار

عقد مجلس أمناء جائزة الدكتور عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية اجتماعا برئاسة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمناء الشيخ الدكتور أحمد الناصر لمناقشة التطورات الخاصة بالجائزة لهذا العام في مجال الصحة ومعايير اختيار الفائزين إضافة إلى عمليات الترشيح والتقييم والاختيار الخاصة بها. وتناول الاجتماع الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وذلك في إطار تقديم الكويت الدعم والتشجيع للمنظمات والأفراد والمؤسسات الدولية التي تعمل من أجل التنمية الأفريقية نظير الخدمات والمشاريع والبرامج النموذجية والفعالة في المجالات الثلاثة للجائزة وهي: التعليم والصحة والأمن الغذائي.

واستذكر وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة الدكتور عبدالرحمن السميط للتنمية الافريقية المبادرة السامية من لدن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد عام 2013 بتدشين جائزة سنوية بقيمة مليون دولار أميركي دعما للمجالات الحيوية والمهمة الثلاثة للجائزة وما لها من دلالة واضحة وجلية لحكمة سموه (رحمه الله) وبعد نظره تجاه مدى أهمية تنمية وتطوير دور التعليم والمنظومات الصحة وتعزيز الأمن الغذائي والتي بينته وأثبتته بشكل واضح تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) التي اجتاحت العالم بأكمله مؤكدا ضرورة حشد التعاون الدولي في هذا الإطار لمواجهة التحديات المستقبلية المماثلة. تجدر الإشارة أن المبادرة التي أعلن عنها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد (رحمه الله) في أعمال القمة (العربية - الإفريقية) الثالثة التي استضافتها الكويت في شهر نوفمبر من عام 2013 لدعم تنمية الدول الإفريقية وتسمية الجائزة باسم المرحوم بإذن الله تعالى الدكتور عبد الرحمن السميط تكريم وتخليد للإرث الإنساني الكبير الذي تركه ولأعماله الخيرة في القارة الإفريقية. ويشرف مجلس أمناء الجائزة المكون من شخصيات عالمية ومحلية رفيعة على إجراءات الجائزة وقد عهد إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الإشراف على الجائزة وإدارتها ورفع تقاريرها إلى مجلس الأمناء كما تقدم المؤسسة كل أشكال الدعم اللوجيستي والإداري للجائزة.ويضم مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الإفريقية كلا من: المدير العام ورئيس مجلس الإدارة السابق للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم والمدير العام المساعد لشؤون التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) البروفيسورة ستيفانيا جيانيني ومساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور جواد محجور ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية في غانا رئيس معهد غانا للطاقة النووية ونائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور كواكو أنينغ ورئيسة علماء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الدكتورة أسمهان الوافي والرئيس المشارك لمؤسسة (بيل وميليندا غيتس) بيل غيتس والمدير التنفيذي في مؤسسة (موإبراهيم) الأمين العام المساعد والإقليمي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإفريقيا الدكتور عبدولي جنه والمدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور خالد الفاضل.

