أول النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي الثاني عشر لتطوير العاصمة وتجميلها أن رؤية المحافظة نحو التطوير والتحديث تسير بخطى متقدمة، لافتاً الى أن ثمة توجهات وخططاً رسمتها بدأت تأخذ المنحى الصحيح، وتدفع نحو تنفيذ مزيد من المشروعات المستهدفة .

وقال الخالد « اليوم بدأنا نرى ثمرة الاجتماعات السابقة للجنة التنسيقية لاسيما بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات الشأن لتسوير نقعة الشملان وحمايتها من المخالفين والمتجاوزيين على القوانين خاصة وأنها تقع في منطقة مهمة، وهذا والحمد لله فضل من الله ثم من عزمكم وجهدكم الذي يدفعنا اتجاه الانجاز وتحقيق الاهداف أن شارفنا على تنفيذ إحدى رؤانا التي تعزز التطوير والتحديث واحداً من الاهداف التي نعمل عليها.

وأضاف : لاشك ايضاَ أن طرح ممارسة مشروع تأهيل وتطوير وصيانة وتشغيل سوق الصفارين بمنطقة شرق جاء ترجمة للجهود التي بذلتها المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة وبعض الجهات ذات الشأن ولاشك أنها خطوة متقدمة و في الاتجاه الصحيح سيما وأن هذا السوق يعد أحد المعالم الكويتية القديمة التي ورثناها عن أبائنا وأجدادنا ومن واجبنا الحفاظ على تاريخنا وهويتنا.

