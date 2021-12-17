أول النهار

أعلن رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد عن ان قوة الاطفاء ستجري تمرين (شامل 7) في شهر يناير المقبل والهادف الى تطوير الكوادر البشرية في جهات الدولة والتعامل الفعال مع جميع الأزمات. وأكد المكراد في بيان صحافي عقب الاجتماع التنسيقي الأول للتمرين الذي حضره ممثلون عن 27 جهة حكومية أهمية تمرين (شامل 7) الذي يقام سنويا بهدف رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة فيه. وقال إنه تم خلال الاجتماع بحث سيناريو القيادة المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث. من جهته قال نائب رئيس قوة الإطفاء لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر في البيان ذاته إن تمرين (شامل 7) يعد امتدادا للتمارين السابقة التي تحظى برعاية واهتمام القيادة العليا.

