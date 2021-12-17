الأولى

أوقف وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قرار سحب رخص القيادة من الوافدين. ونقل النائب د. عبدالله الطريجي عن الوزير العلي تأكيده ايقاف القرار وقال: أبلغني وزير الداخلية مشكوراً بإيقاف قرار سحب رخص الوافدين العشوائي وغير المدروس والذي يبين سوء الإدارة في معالجة مشكلة المرور.

وكان قرار الداخلية قد شكل أزمة كبرى للوافدين حيث اصبحوا مخالفين لقيادتهم سياراتهم من دون رخصة سوق، وطال القرار ابناء وأزواج الكويتيات وسائقي المنازل. من جهة أخرى، أبدى النائب د. هشام الصالح استعداده للخوض في ساحات المحاكم كوسيلة للدفاع عن د. صفاء زمان التي احالتها النيابة العامة اول من امس الى الجنايات وقال: ان ما قالته كان بقصد المصلحة العامة وحماية خصوصية البيانات.

