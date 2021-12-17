الأولى

أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن فتح منفذ العبدلي الأسبوع المقبل لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنقل بين الكويت والعراق بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين وفق الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة. وأكد سموه أن الوضع الصحي في البلاد «لا يزال مستقرا ولله الحمد الأمر الذي يتطلب منا متابعة ما يحصل في دول متعددة في العالم من ارتفاع وزيادة انتشار الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» والالتزام بالإجراءات الصحية ممثلة في ارتداء الكمام والتباعد الجسدي والتطعيم لتخفيف الأضرار من متحور (أوميكرون)».

جاء ذلك ضمن جولة تفقدية قام بها في قطاع أمن الحدود وقطاع أمن المنافذ بالحدود الشمالية للبلاد اطلع خلالها على عرض تقديمي عن مهام ونظام العمل في مراكز الحدود وآلية الربط بين المراكز الحدودية وغرفة عمليات الإدارة العامة لأمن الحدود البرية.كما قام سموه بزيارة منفذ العبدلي واستمع إلى شرح عن طبيعة العمل في المنفذ وكيفية التنسيق بين الجهات المعنية واطلع على آلية سير العمل فيه وأنظمة وأجهزة الرصد المستخدمة في التفتيش. ثم تفقد سموه مركز الصخيبري الحدودي وشاهد عرضا مرئيا عن آلية عمل الكاميرات الحرارية والنظام الأمني الكهربائي في ضبط المتسللين والمهربين.

وبعدها انتقل سموه إلى مخيم الرتقة وشاهد عرضا لفرقة خيالة وزارة الداخلية التابعة لقطاع التعليم والتدريب وعرضا آخر لآليات قوات الأمن الخاصة وأمن الحدود البرية علاوة على عرض مرئي لخطة ودور القوات الخاصة في التصدي لأي اضطرابات.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي على هامش الزيارة تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وتحيات سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد لجميع منتسبي وزارة الداخلية مشيرا إلى توجيه القيادة السياسية بتوفير كل ما يلزم لوزارة الداخلية ومنتسبيها.

وأعرب عن سعادته بما شهده من إنجازات تحققت في تطوير الطاقة البشرية والأجهزة والمعدات سيما في مجال التحول الرقمي الذي تقوم به وزارة الداخلية لتسهيل كل الإجراءات لصالح المواطنين والمقيمين.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن الأمن هو سياج كل القضايا ووزارة الداخلية هي العين الساهرة على أمن واستقرار البلاد وذلك لن يتحقق إلا عبر تطوير وتحديث القدرات والامكانيات والتدريب المستمر لمواجهة أي حدث طارئ أو مستجد.

وعبر سموه عن الشكر والتقدير لمنتسبي وزارة الداخلية على ما يقومون به من جهد وتفانٍ من أجل حفظ أمن واستقرار البلاد وتطبيق القانون وإشاعة الطمأنينة مثمنا تنسيقهم المستمر مع أشقائهم في الجانب العراقي لما فيه مصلحة الكويت والعراق ودرء كل خطر عن حدود البلاد.