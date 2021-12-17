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أعلنت وزارة الدفاع فتح باب تسجيل العنصر النسائي للتطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية «ضباط صف وأفراد» اعتبارا من غد السبت وذلك لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم وشهادات الصفين الـ12 والـ11 فما دون. وقالت في بيان صادر عن رئاسة الأركان ان عملية التسجيل ستكون متاحة عبر موقعها الالكتروني - فرع تجنيد المتطوعين «https://vc.kuwaitarmy.gov.kw» حتى 2 يناير المقبل.

وذكرت أن التخصصات المطلوبة لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم هي «اتصالات» و«ادارة» و«شبكات» و «الكترونيات» و«طباعة» و«ادخال بيانات» و«أمن شبكات حاسب آلي» و«هندسة كهربائية» و«هندسة ميكانيكية» و«هندسة الكترونيات» و«لحام بارد» و«هندسة ميكاترونكس» و«قانون» و«مفتش أمني» و «تربية بدنية».

وبحسب البيان يشترط أن تكون المتقدمة للتطوع كويتية الجنسية وأن تكون قد أتمت من العمر 18 عاما ولا تتجاوز الـ26 عاما مع استثناء الفنيات والمهنيات من الحد الأعلى كما يشترط أن تكون لائقة صحيا للخدمة العسكرية وأن تكون محمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية وألا يكون قد سبق الحكم عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليها اعتبارها.

ويشترط في المتقدمة للتطوع كذلك أن تنهي عملها في الجهة التي تعمل بها وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة وأن تكون الشهادة الدراسية الحاصلة عليها معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية في الكويت.

من جانب آخر، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أن الكوادر الوطنية من منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين وضعوا نصب أعينهم المصلحة العامة وضرورة المحافظة على المال العام وصونه من أي تجاوزات.

جاء ذلك في بيان صحافي لوزارة الدفاع امس الخميس عقب اللقاء الذي جمع الشيخ حمد الجابر بقيادات الجيش والهيئة الادارية والمالية بالوزارة .

وأشاد الجابر بجهود منتسبي وزارة الدفاع الدائمة لخدمة وطنهم وحمايته وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه مشيرا الى ما تم تحقيقه هذا العام من نجاحات واصلاحات ادارية ومالية وتنظيمية في فترة زمنية قياسية فاقت كل التوقعات.

وذكر أن ذلك يعكس في حقيقته أن الأهداف والبرامج والخطط لا يمكن لنتائجها أن ترى النور دون تضافر كل الجهود وبذل مختلف الامكانيات وترجمة التعاون والعمل الجماعي فعلا لا قولا