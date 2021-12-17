الأولى

وسط ما يتردد من معلومات عن حاجة سمو رئيس مجلس الوزراء لمزيد من الوقت قد يمتد الى بداية السنة الجديدة في سبيل اعلان تشكيل الفريق الوزاري المرتقب، تواصلت حرب البيانات النيابية - النيابية منذرة بوجود صراع سياسي ستكون له انعكاساته داخل قاعة عبدالله السالم حيث خرج ثمانية من النواب السابقين ببيان طالبوا فيه رئيسي السلطتين بتغيير النهج في ادارة الدولة ورسم السياسة العامة.

ولفت مصدر برلماني الى ان بيان الثمانية يضم خالد السلطان ومحمد هايف وعادل الدمخي ووليد الطبطبائي وعبدالوهاب العميري وبدر الداهوم واخرين ويعتبر مناكفة سياسية لبيان النواب الخمسة السابقين المتضمن مسلم البراك وجمعان الحربش والمؤكد على ضمان الاستقرار السياسي ومحاسبة الحكومة على قدراتها والتزامها بما تعلنه من برنامج عمل.

واشار الى ان بيان الثمانية في مواجهة بيان الخمسة يعد خطوة لسحب البساط من حركة العمل الشعبي والبراك والحربش.

وقال المصدر ان شهية النواب السابقين كبيرة للعودة الى العمل السياسي، وهناك رغبة من الفريقين في تكرار تجربة د. عبيد الوسمي واعتبار اي فرصة مقبلة للانتخابات التكميلية استفتاء للرأي العام، وسط ما يرتقب من تزايد استغلال مشاركة نواب حاليين بالانتخابات الفرعية او الضلوع بشبهات فساد كورقة سياسية قد تسقط عضوياتهم.