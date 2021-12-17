الأولى

وقفت الحكومة بوزرائها ووزاراتها وهيئاتها وجهاتها ومستشاريها ومهندسيها و«جهابذتها» موقف العاجز عن عدم التعامل مع مشكلة إغلاق «دروازة العبدالرزاق» على الرغم من حيوية المكان وارتباطه الكبير بالحي المالي والتجاري والاقتصادي للبلد اذا ما نظرنا إلى موقع الاسواق والبنوك والبورصة والشركات الكبرى المحيطة به.

وأصبحت «الدروازة» بعد أكثر من عام ونصف العام على إغلاقها كومة من الحجر المحاط بحواجز أسمنتية بشكل غير حضاري وغير لائق، ناهيك عن المعاناة التي يتكبدها مرتادو الطريق سواء المشاة أو المستخدمون لمركباتهم، كومة تتقاذفها 6 جهات وقفت مكتوفة الأيدي أمام مشكلة بسيطة وبالمقابل نرى مسؤوليها يصدحون بمساعيهم لتحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً متجاهلين أن قلب هذا المركز معطل.

تحولت «الدروازة» بعد ظهور شروخ في جدرانها وثم اغلاقها الى مثال واضح على العجز الحكومي عن ايجاد حلول لكثير من مشكلات البلد فاحتاجت إلى وقت طويل من البحث واجتماعات عديدة للوصول الى حلول، لكن كانت جميعها غبارا على ملفات وضعت في ادراج المسؤولين، حتى أصبح الوضع على ما هو عليه، وكأنهم يقولون للناس: «ارضوا بالواقع وتعاملوا مع «الدروازة» المغلقة على أنها نصب تذكاري تلتفون حوله كل يوم».

رسالة أخيرة.. الوضع يحتاج إلى الكثير والكثير حتى نجد الحلول لمشاكلنا الكثيرة.