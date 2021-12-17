الأولى

أكدت وزارة الصحة أن الأدوية الطبية والمكملات الغذائية تخضع لتسعيرة وزارة الصحة، في حين أن غيرها من المستحضرات والأجهزة ومنتجات التجميل لا تخضع لتلك التسعيرة.

وأوضحت ان عدد الأدوية المخفضة بلغ 4151 دواء، مشيرة الى انه سيتم نشر قوائم أسعار الأدوية المخفضة الجديدة حال الانتهاء من دراستها خلال الأشهر القادمة، وذلك بعد التنسيق مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وأضافت الوزارة أن أسعار الأدوية والمكملات الغذائية موحدة في جميع الصيدليات وأنه في حال مخالفة التسعيرة يتم تحويل المخالف للشؤون القانونية تمهيداً لإحالته للنيابة العامة، لافتة لإمكانية تقديم بلاغ رسمي عبر موقع الوزارة، في حال وجود مخالفة التسعيرة أو تاريخ الصلاحية.

من جهة ثانية، أطلقت الوزارة المرحلة الثامنة من حملات التطعيم الميداني التي تستهدف منح «الجرعة التنشيطية» الثالثة للعاملين في «المساجد- الجمعيات التعاونية- الشركات (النقل العام- النفط- الاتصالات- مطاحن الدقيق- الالبان- الصناعات الوطنية)- المجمعات التجارية- محطات الوقود- دور السينما- الفنادق- المطاعم- الحسينيات- البنوك».

وسيكون منح الجرعة الثالثة عبر جدول زمني تم التخطيط له من قبل الحملات الميدانية، كما ستستهدف الحملة الفئات التي لم يتم تطعيمها سابقا.

يذكر أن مراحل حملات التطعيم الميداني السابقة شملت 270 الفا بمختلف القطاعات والجهات.