وطن النهار

قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أمس الخميس بجولة تفقدية في قطاع أمن الحدود وقطاع أمن المنافذ بالحدود الشمالية للبلاد.

ورافق سموه خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله الى مركز البحيث الحدودي في منطقة العبدلي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وكبار القيادات في وزارة الداخلية.

واطلع سموه على عرض تقديمي عن مهام ونظام العمل في مراكز الحدود وآلية الربط بين المراكز الحدودية وغرفة عمليات الادارة العامة لأمن الحدود البرية. كما قام سموه بزيارة منفذ العبدلي واستمع الى شرح عن طبيعة العمل في المنفذ وكيفية التنسيق بين الجهات المعنية واطلع على آلية سير العمل فيه وأنظمة وأجهزة الرصد المستخدمة في التفتيش. ثم تفقد سمو رئيس مجلس الوزراء مركز الصخيبري الحدودي وشاهد عرضا مرئيا عن آلية عمل الكاميرات الحرارية والنظام الأمني الكهربائي في ضبط المتسللين والمهربين.

بعدها انتقل سموه الى مخيم الرتقة وشاهد عرضا لفرقة خيالة وزارة الداخلية التابعة لقطاع التعليم والتدريب وعرضا آخر لآليات قوات الأمن الخاصة وأمن الحدود البرية علاوة على عرض مرئي لخطة ودور القوات الخاصة في التصدي لأي اضطرابات.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي على هامش الزيارة تحيات صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وتحيات سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد لجميع منتسبي وزارة الداخلية، مشيرا الى توجيه القيادة السياسية بتوفير كل ما يلزم لوزارة الداخلية ومنتسبيها. وأعرب سموه عن سعادته بما شهده من انجازات تحققت في تطوير الطاقة البشرية والأجهزة والمعدات سيما في مجال التحول الرقمي الذي تقوم به وزارة الداخلية لتسهيل كل الاجراءات لصالح المواطنين والمقيمين.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء ان الأمن هو سياج كل القضايا ووزارة الداخلية هي العين الساهرة على أمن واستقرار البلاد وذلك لن يتحقق الا عبر تطوير وتحديث القدرات والامكانيات والتدريب المستمر لمواجهة أي حدث طارئ أو مستجد.

وعبر سموه عن الشكر والتقدير لمنتسبي وزارة الداخلية على ما يقومون به من جهد وتفان من أجل حفظ أمن واستقرار البلاد وتطبيق القانون واشاعة الطمأنينة مثمنا تنسيقهم المستمر مع أشقائهم في الجانب العراقي لما فيه مصلحة الكويت والعراق ودرء كل خطر عن حدود البلاد.

وأعلن سموه عن فتح منفذ العبدلي الأسبوع المقبل لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنقل بين الكويت والعراق بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين وفق الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة.

من جهة أخرى أكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن الوضع الصحي في البلاد «لا يزال مستقرا ولله الحمد الأمر الذي يتطلب منا متابعة ما يحصل في دول متعددة بالعالم من ارتفاع وزيادة انتشار الاصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» والالتزام بالاجراءات الصحية ممثلة في ارتداء الكمام والتباعد الجسدي والتطعيم لتخفيف الأضرار من متحور (أوميكرون)».

وبين أن هناك متابعة حثيثة من مجلس الوزراء واللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ووزارة الصحة للتطورات بشأن متحور «أوميكرون» سائلا الله العلي القدير أن يجنبنا ويجنب العالم هذا الوباء.

من جانبه ألقى وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن ترحيبه بالزيارة الكريمة لسمو رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه لمنتسبي وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك ما يعكس حرص واهتمام قيادتنا على دعم وتشجيع أبنائها من رجال الأمن تقديرا منها لجهودهم المخلصة وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطننا وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وأكد أن وزارة الداخلية وبدعم وتوجيهات قيادتنا الحكيمة ومتابعة سموه الكريمة ماضية في تنفيذ خطط التطوير والتحديث في جميع قطاعاتها والارتقاء بمستوى منتسبيها لتمكنهم من أداء مهامهم وواجباتهم على أكمل وجه.

وأشار الى أن رجال وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك مستمرون في بذل ما في وسعهم من جهود مجددين العهد للكويت أميرا وولي عهد وحكومة وشعبا بأنهم على دروب الأمن سائرون وعلى العهد محافظون، داعيا الله تعالى بأن يكلل جهود القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين بكل التوفيق والنجاح.

هذا وقد أقام وزير الداخلية مأدبة غداء رسمية على شرف سمو رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي الوزراء المرافقين حضرها كبار القادة في وزارة الداخلية.

