وطن النهار

زار وفد من وزارة الدفاع برئاسة وكيل الوزارة بالندب الشيخ الدكتور فهد جابر العلي سفينة المستكشف التي تعد أحدث الوحدات البحثية التي امتلكها معهد الكويت للأبحاث العلمية، وقد قام الوفد بجولة استكشافية للسفينة بصحبة القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. مانع السديراوي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه د. خالد البراك إضافة إلى د. تركي السعيد، والكابتن وليد الزكري من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع للمعهد. وقد قام مسؤولو المعهد والباحثون باطلاع الوفد على الإمكانات والتجهيزات المتطورة التي تتمتع بها سفينة «المستكشف» والتي تعد من أكبر سفن الأبحاث وأحدثها في التجهيز التكنولوجي على مستوى منطقة الخليج العربي، وكذلك استخداماتها في إجراء مسوحات بحرية وجمع عينات على نطاق جغرافي واسع يشمل كل المناطق البحرية في الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب.

وبحث الجانبان فرص وسبل تطوير التعاون بين وزارة الدفاع ومعهد الكويت للأبحاث العلمية الذي سبق له أن قام بإنجاز مشروع لتحديث الخرائط الطبوغرافية لصالح الوزارة.

