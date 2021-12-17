وطن النهار

ثمن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الابراهيم التعاون المستمر بين الهيئة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الابراهيم لـ «كونا» عقب اجتماعه مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي وذلك على هامش اعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بمصر.

ونوه الابراهيم في هذا السياق بدور المكتب في تطوير استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

ومن جانبها اعربت والي عن تطلعها الى المزيد من التعاون مع الهيئة مؤكدة استعداد مكتب الامم المتحدة لتقديم الدعم في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها وقياس أدائها.

كما اعربت عن شكرها للكويت على مشاركتها بفعالية جانبية على هامش المؤتمر تحت عنوان «الاستجابة الشاملة ضد الفساد في الكويت» مشيدة بالتعاون «المثمر» القائم بين الكويت والمكتب في شتى المجالات.

على صعيد متصل اجتمع الابراهيم مع رئيس هيئة الرقابة الادارية في مصر اللواء حسن عبد الشافي وذلك على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

واوضح الابراهيم ان الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك معربا عن شكره على حسن تنظيم المؤتمر وحفاوة الاستقبال.

