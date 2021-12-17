وطن النهار

انطلقت الاختبارات الورقية الفترة الاولى للعام الدراسي 2021/2022 للتعليم الديني للمرحلة المتوسطة والثانوية، وأكد مدير إدارة التعليم الديني أنور عبد الغفور، أن الإدارة قامت باستعدادات كبيرة أكثر من شهر مع إدارات المعاهد الدينية لاختبارات المرحلة الثانوية، حيث تم تجهيز عدد 12 لجنة موزعة على مناطق الكويت والتي تشمل الصف التاسع والعاشر والحادي عشر والتي استضافت 2500 طالب وطالبة ليومهم الثاني. وقال عبد الغفور في تصريح صحافي: إن الطلبة ادوا اختبار التعبير والقراءة للصف التاسع واختبار التفسير للصف العاشر واختبار الحديث للصف الحادي عشر، معربا عن الشكر لمديري المعاهد الدينية على جهودهم المبذولة لاستقبال الطلبة لاختبارات الفترة الأولى للعام الدراسي 2021/2022 وحرصهم لتطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية وتعميمها في جميع لجان الاختبار للحفاظ على صحة أبنائنا الطلبة والكادر التعليمي والإداري وتوفير بيئة أمنة. بدورها، ذكرت مديرة معهد قرطبة الديني غالية العازمي، أن هذا العام مميز مع عودة الاختبارات الورقية حيث تم البدء باختبارات المرحلة المتوسطة للتعليم الديني بتاريخ 12 ديسمبر 2021 وبطريقة جديدة بحيث تكون الاختبارات مقسمة على مرحلتين تعليميتين في اليوم، وأدى اختبارات اليوم عدد 491 طالبة مع تطبيق جميع الاشتراطات الصحية، وتابعت العازمي أن اختبار اليوم تزامن مع احتفالية اليوم العالمي للغة العربية حيث احتفلت إدارة المدرسة بهذا اليوم.