وطن النهار

احتفل معهد التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بذكرى مرور 59 عاما على انشائه، وخلال الحفل القى مدير المعهد عبدالعزيز الرويح كلمة اشاد فيها بالتاريخ العريق للمعهد الذي جعله رائداً محلياً واقليمياً يقوم بتلبية احتياجات سوق العمل الصحي في الدولة وامداده بالكوادر المدربة في مجال التمريض وخدماته المتعددة، وأشاد بطلبة المعهد المتطوعين الذين لم يألوا جهداً في تلبية نداء الوطن خلال جائحة فيروس «كوفيد -19» في تواجدهم بالصفوف الأمامية وتحديهم وتغلبهم على جميع الصعوبات التي تلاشت امام اصرارهم على انجاز مهم التطوعية على اكمل وجه.

ومن جانبه عبر المتحدث الرسمي بوزارة الصحة د. عبدالله السند عن سعادته بالتواجد في الحفل خاصة ان طلبة معهد التمريض وكلية التمريض بالهيئة كان لهم دعم واضح للمنظومة الصحية في البلاد خلال جائحة «كوفيد -19»، مضيفاً ان هذا الاحتفال يأتي تزامنا مع الانتهاء من تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي عقد بتاريخ 3 مايو 2020 الذي تم خلاله استعراض توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ وتوصيات وزارة الصحة بشأن الاستعانة بالطلبة ليكونوا جنباً الى جنب مع اخوانهم في المهن الطبية لمواجهة هذه الجائحة، مشيداً بجميع الجهود والتسهيلات التي تقدمها ادارة الهيئة لخدمة المنظومة الصحية بالبلاد.

وأثناء الحفل تم عرض فيلم يتناول مسيرة المعهد منذ نشأته والانجازات التي حققها خلالها، وفيلم وثائقي آخر عن جائحة «كوفيد -19» وفلاشات وثائقية سلطت الضوء على دور المعهد ومتطوعيه وجهودهم في التصدي لهذه الجائحة من خلال تواجدهم في مراكز التطعيمات سواء بجسر جابر او بأرض المعارض في منطقة مشرف.

