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في موازاة جهود ايجاد مناطق ترفيهية تجذب المواطن والوافد سعت الهيئة العامة للبيئة الكويتية لزرع بذرة بيئية تفتح آفاقاً سياحية جديدة تتماشى مع خطة التنمية.

ويأتي الحديث هنا عن افتتاح فريد من نوعه ويعد الأول على مستوى الدولة لـ «محمية الجهراء» التي خضعت لتأهيل بيئي لسنوات طويلة بجهود حثيثة بذلتها هيئة البيئة لتتميز بطبيعة خلابة وتصبح من أكثر المناطق في البلاد التي تشهد دورة كاملة للحياة الفطرية.

وتقع «محمية الجهراء» في الجهة الغربية لجون الكويت بمساحة تبلغ 19 كيلو متراً مربعاً وتضم بركاً للمياه العذبة تحوي أسماكاً وعوالق نباتية وحيوانية وطحالب ورخويات وبرمائيات وغيرها من الكائنات الحية كالطيور والنباتات والحيوانات الدقيقة لتخلق نظاماً ايكولوجياً في المحمية.

وكان من المقرر ان تفتتح المحمية أبوابها للجمهور الا ان أزمة كورونا أجلت الافتتاح.

وقالت الهيئة في تصريح لها ان هدف الهيئة من افتتاح المحمية هو اطلاع المجتمع على الحياة الفطرية في الكويت في حال المحافظة على البيئة وحماية مكوناتها.

وأضافت أن المحمية تحظى بنظام بيئي شامل يزخر بالكثير من الكائنات الفطرية الحية كأسماك البلطي والحشرات وأكثر من 370 نوعاً من الطيور من المستوطنة والمهاجرة والنادرة فضلاً عن أشجار الخوص، لافتة إلى أنه سيتم تزويد المحمية بالحيوانات لايجاد سبل تعليمية وترفيهية أكثر للزوار.

وأوضحت أنه سيتم انشاء مباني جديدة داخل المحمية تكون مجهزة بأحدث التقنيات والوسائل التعليمية العلمية والتوعوية حيث سيتم تخصيص احد المباني ليكون متحفاً بيئياً وآخر سيكون خاصاً لرصد ومراقبة الطيور.

وذكرت أن اختيار «محمية الجهراء» لتكون الأولى كونها تقع تحت سلطة الهيئة العامة للبيئة وحجمها مناسب وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على بقية المحميات شبه الجاهزة كمحمية «صباح الأحمد» و«اللياح» و«كبد».

يُذكر أن عدد المحميات الطبيعية في الكويت يبلغ 12 محمية موزعة على مناطق مختلفة بالبلاد وهي «الجهراء» و«سعد» و«صباح الأحمد» و«خليج الصليبيخات» و«أم النقا» و«أم قدير» و«وادي الباطن» و«الهويملية» و«اللياح» و«ضلع القرين» و«مبارك الكبير» و«الصليبيخات» وتختلف كل منها بحجمها ومكوناتها وبطبيعتها البرية أو البحرية أو المسيجة.

ووفق قانون البيئة الجديد، أصدر المجلس الأعلى للبيئة قراراً يحدد الجهة المالكة للمحميات والمشرفة عليها حيث تتبع محميات «الجهراء وسعد وصباح الأحمد» الهيئة العامة للبيئة على أن تشرف على الأولى والثانية الهيئة ذاتها والثالثة مركز العمل التطوعي بينما تقع «محمية اللياح» تحت سلطة واشراف معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وفيما يخص «محمية ضلع القرين» فهي تتبع شركة نفط الكويت وتحت إشراف مركز العمل التطوعي في حين تقع محميات «خليج الصليبيخات وأم النقا وأم قدير ووادي الباطن والهويملية ومبارك الكبير والصليبيخات» تحت سلطة واشراف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

