النهار Weekend

اعرب السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل مورو اغيلار عن سعادته البالغة بالمشاركة في الحلقة النقاشية التي تنظمها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالتعاون مع السفارة الاسبانية في الكويت تحت عنوان «المرأة والأدب» التي يشارك بها الاديبتان الاسبانيتان مارجريتا ليوز وناتاليا سيريزو ومن الكويت الاديبتان ندى الفارس وجميلة سيد علي.

وأضاف تأتي الحلقة النقاشية ضمن الاحتفال بمرور 60 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين اسبانيا والكويت، ويتضمن جدولها سلسلة من الفعاليات والأنشطة المشتركة لتعزيز التواصل بين البلدين، مؤكدا على أن الادب وسيلة فعالة لتحقيق التقارب بين الشعوب، وهو لغة الروح التي تترجم أسمى المعاني الإنسانية الثابتة في كل مكان وزمان. ولفت الى أن الكاتبتين الاسبانيتين اللتين تشاركان في الأمسية مارجريتا ليوز وناتاليا سيريزو تعبران عن منهج وفكر جديد في الأدب الاسباني يعتمد الواقعية أسلوباً، وهو يعد حالة منهجية خاصة انفردت بها المرأة في الثقافة الاسبانية.

تناولت الحلقة النقاشية عدداً من الأسئلة التي طرحتها عريفة الأمسية شريفة الخميس حول علاقة المرأة بالأدب، وأوجه التشابه والاختلاف بين الادب في المنطقة العربية ونظيره في أوروبا خصوصاً، ما يتعلق منه بالمرأة، إضافة الى عرض تجربة الكاتبات المشاركات الخاصة والأسباب التي دفعتهن لاحتراف الكتابة، والتحديات التي واجهتهن.

«الكتّاب الجيدون لا يعكسون الحقيقة»، تقول الكاتبة والشاعرة الكويتية ندى الفارس، «بل يغيرونها».

في عام 2003، أي بعمر السابعة عشرة، تملكت الرغبة ندى فارس بأن تصبح كاتبة محترفة، إلا أنها أدركت افتقارها إلى أحد أهم الأدوات؛ المعرفة واللغة. وفي ضوء ذلك، التحقت بكلية الآداب لتستقي من نبع المعلومات، ولتبدأ رحلتها التي امتدت طوال عشر سنوات لشحذ حرفيتها.

بتركيز وتصميم لا نظير لهما، وضعت فارس خطتها في الموضع الملائم بوسائل محددة لبلوغ هدفها: الحصول على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة الكويت لاكتساب المعارف المأمولة، فضلاً عن القراءة بنهم لإثراء مفرداتها، وتجريب الأشكال والأنواع الأدبية لتنمية مقدرتها الكتابية، وشحذ مهاراتها في الخطابة أمام الجمهور من خلال استضافة الفعاليات الثقافية. كما أسهمت أيضاً في تنظيم وإطلاق «يوم اللغة الانجليزية»، وهو حدث سنوي في جامعة الكويت يحتفي بالآداب. استقصت الأفكار والآراء، لتؤلف مئات القصائد والمقالات والقصص القصيرة، التي نُشر الكثير منها في الصحافة المطبوعة ووسائل الإعلام على شبكة الانترنت.

بإدراكها للحاجة المُلحة لمعالجة القضايا الناشئة من مجتمع مجزأ ومتعدد الطبقات، تسعى فارس إلى سد الفجوة التي أنشأتها العنصرية وكراهية الأجانب عن طريق استهداف شريحة مختلفة من الجماهير- المواطنين، والوافدين، وطلاب المدارس الحكومية والخاصة، والأطفال، والبالغين، وما إلى ذلك – من خلال وسائل مختلفة.

تؤمن بقوة أن الفن، وبخاصة الكتابة، أداة يمكن للمرء من خلالها تغيير الواقع ومجرى التاريخ، فقط في حال انتهز المرء الفرص للقيام بذلك.

تواصل فارس مشاركتها في المسابقات وتُقدم الفعاليات في المناسبات الثقافية. فقد سبق وأدت في ليلة الميكروفون المفتوح لنادي الكتابة الكويتي بمشاركة الفنانة الكويتية شروق أمين، ونادي الرياض للكتابة، ومعرض الكويت الدولي للكتاب، وأمسيات «وورد أوف ماوث الكويت» الشعرية، والأمسية الشعرية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ومناظرات ذا ديفان، ونادي الرياض للكتابة، ومعرض الكويت الدولي للكتاب، وأمسيات «وورد أوف ماوث الكويت» الشعرية، والأمسية الشعرية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ومناظرات ذا ديفان، بالإضافة إلى الكثير الفعاليات التي تحتضنها المدارس والجامعات المحلية.

كتاب فارس Fountain of Youth من الكتب المؤهلة للجولة النهائية لجائزة Vignette Collection Award من مجلة Vine Leaves لعام 2016 وسيتم نشرها في عام 2017. Animal Instinct هو مجموعة من القصائد الأدائية التي سيتم نشرها من قِبل The Operating System في عام 2017.

عندما قررت فارس أول مرة أخذ الكتابة على محمل الجد، كانت الفعاليات والفرص الثقافية في مجال الفنون قليلة ومتباعدة. ولكن إلى جانب مساهمتها في الساحة الأدبية في الكويت، تطورت حركة متزامنة في الكويت على مدى السنوات القليلة الماضية، كاشفةً عن تعطشها للفنون.

فقد برزت المراكز الثقافية في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب الكثير من المبادرات التي وفرت للأفراد المنصة والبيئة للقراءة، والكتابة، والمنافسة.

وعرض أدائهم.

ومن التطورات المثيرة، جائزة الملتقى، التي أطلقها الملتقى الثقافي الكويتي في شراكة مع الجامعة الأمريكية في الكويت عام 2015، والتي تعتبر أول جائزة دولية في العالم العربي للقصة القصيرة العربية. ندى فارس أحد أعضاء مجلس الأمناء.

«الفن لا حدود له. ما نفعله به له حدود».

