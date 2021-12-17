النهار Weekend

أعرب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن اعتزازه بقبول عنصر «فنون الخط العربي: المعارف والممارسات والمهارات» على القائمة التمثيلية «للتراث الثقافي غير المادي للبشرية» لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

ونقل الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة الدكتور عيسى الانصاري في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء تهاني وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس عبدالرحمن المطيري وأمين عام المجلس كامل العبدالجليل لجميع العاملين بقطاع الاثار والمتاحف والفنانين الكويتيين المتميزين في مجال الخط العربي ومندوب الكويت الدائم لدى «اليونسكو» السفير الدكتور آدم الملا. وأضاف الانصاري أنه بالاعلان عن تسجيل هذ الملف يصبح ثالث ملف ثقافي لدولة الكويت باليونسكو موضحا انه ملف مشترك بين 16 دولة عربية ويعتبر مميزا نظرا لتشارك الكثير من الدول في تقديمه.

وثمن جهود قطاع الآثار والمتاحف بقيادة الامين العام المساعد الدكتورة تهاني العدواني وجميع العاملين في القطاع.

وأفاد بأن دولة الكويت تشارك ممثلاً للمجموعة العربية في اللجنة الحكومية ما بين «2018-2022» خلال اجتماع الجلسة الـ 16 للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي للبشرية في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر ان وفد دولة الكويت يمثله السفير الملا وممثل دولة الكويت في اتفاقية التراث الثقافي غير المادي الشيخة فرح الصباح رئيسة فريق التراث الثقافي غير المادي من إدارة الآثار والمتاحف وقد شارك عضو الفريق وضابط اتصال الملف فجر الحداد في تجهيز الملف مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» والمملكة العربية السعودية.

وأكد ان الفضل الرئيس لهذا الانجاز يعود الى مشاركة فنانين وخطاطين من الكويت وموافقتهم على الملف اضافة الى مشاركة فريق التراث الثقافي غير المادي في إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس في إعداد الملف.‏ يذكر ان السعودية شاركت منسقاً عاماً للملف بعد اختيارها من قبل الدول العربية المعنية لإعداد الملف وهذه الدول اضافة الى الكويت هي البحرين ومصر والعراق والأردن وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين والسودان وتونس والامارات العربية واليمن ولبنان والجزائر.

وقبل هذا الإنجاز تم تسجيل ملف «النخلة: المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات» بالاشتراك مع 14 دولة عربية في عام 2019 وملف «السدو» بالاشتراك مع السعودية عام 2020.

