النهار Weekend

كعادتها كل عام ومن منطلق رسالتها في الحفاظ على لغتنا الجميلة تحتفي مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق يوم غد السبت، وبهذه المناسبة العزيزة على كل عربي ستقيم المكتبة «معرضاً افتراضياً للكتاب العربي» داخل دولة الكويت لمدة يوم واحد. وكانت مكتبة البابطين تعد العدة لكي يكون المعرض على أرض الواقع، بحيث تفتح أبوابها للجمهور، ولكن نظرا لتسجيل السلطات الصحية أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» بالكويت، فقد رأت إدارة المكتبة تحويل المعرض إلى الشكل الافتراضي حفاظاً على سلامة الجمهور، والتزاماً بتعليمات السلطات الصحية في التقيد بالاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي. جميع كتب المعرض الافتراضي ستتم إتاحتها أمام القراء من خلال موقع مكتبة البابطين www.albabtainlibrary.org، حيث يستطيع القارئ التجول بين أغلفة مئات العناوين واختيار ما يناسب اهتمامه وذوقه، وفي بادرة تجسد دور ورسالة مكتبة البابطين في إتاحة الكتاب للقارئ العربي باقل الأسعار وحث الأجيال الشابة على القراءة باللغة العربية، فقد تم وضع سعر رمزي لجميع كتب المعرض وهو ربع دينار للكتاب. وسيجد القارئ نفسه أمام عدد كبير من الكتب التي تندرج تحت موضوعات واهتمامات متنوعة تتراوح بين الشعر والقصة والرواية، وكذلك التاريخ والسياسة والاقصاد والعلوم الاجتماعية وغيرها من الموضوعات، كما يضم المعرض باقة من أهم الكتب التي تتناول الشأنين الكويتي والخليجي.