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«حافظوا على سمعة المسرح الكويتي واستمروا في العطاء، وأنا سعيد أني أكون بينكم ووفقكم الله جمعيا لما فيه خدمة الكويت «كانت هذه كلمات الفنان القدير سعد الفرج التي وجهها الى اعضاء فرقة المسرح الكويتي من الشباب خلال الحفل الذي اقامته احتفاء بفريق مسرحية « الساعة التاسعة» والتي شاركت في مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ 21 حضره جمع كبير من أعضاء فرقة المسرح والفنانين والإعلاميين، وقامت بتقديم الحفل الإعلامية حبيبة العبد الله.

واضاف الفرج قائلا : أنا سعيد أن فرقة المسرح الكويتي أساس مسرح الكويت، ويعود الفضل إلى محمد النشمي، حمد الرجيب، عقاب الخطيب وصالح العجيري كلهم أبناء هذا المسرح، أنا انضممت إلى المسرح الشعبي في سنة 1958، وكنت فخورا أن أسجل عضوا في المسرح الكويتي.

وبدوره استذكر رئيس مجلس إدارة المسرح الكويتي أحمد السلمان الشيخ دعيج الخليفة الصباح ومساندته لفرقة المسرح منذ عام 1992، وطلب من الحضور الوقوف لحظة حداد له .

بعد ذلك قال السلمان ان حضور الفنان القدير الفرج للاحتفالية هو شرف كبير ودعم للفنانين وجهودهم، لافتا أن مهرجان المسرح الكويتي في دورته الـ 21 يقام لأول مرة بدون ضيوف، بأيادي وكفاءات الكويتيين الذين أثبتوا قدرتهم على انجاح المهرجان.

وأثنى السلمان على أحد أعضاء الفرقة نواف الشحيتاوي الذي كان يعمل بكل جد واجتهاد وبدون أن يطالب بمقابل مادي.

وتابع حديثه قائلا: عاصرت كل المهرجانات من مهرجان 1989 إلى اليوم وكانوا دائما يعانون في المهرجان قبل بداياته بكيفية اختيار النص.

لافتا أنهم كانوا يعانون من قلة النصوص ولكن من خلال المهرجان في دورته الحالية برز لنا خمس كاتبات مبدعات وهذا شيء يدعو إلى الفخر والاعتزاز .

وأن تلك الطاقات الإبداعية هي التي أسهمت في إنجاح المهرجان ونحن نريد العنصر النسائي فقد كانت في السابق الكاتبة فطامي العطار.

والآن في المسرح الكويتي هذا العام اختلف الوضع وأن كل النصوص كانت مختلفة ومتميزة في طرح الأفكار وتبين أسلوب الكاتب.

وقال ايضا : نبارك لتغريد الداود حصولها على أفضل نص على مستوى الوطن العربي بالشارقة».

وبعدها قام مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي بتكريم الفنانين المشاركين بمشاركة الفنان القدير سعد

الفرج.

