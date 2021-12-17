النهار Weekend

أصيبت الممثلتان كارينا كابور وأمريتا أورورا بفيروس كورونا وأعلنتا الخبر عبر صفحتيهما الخاصتين على موقع التواصل الاجتماعي.

فكتبت كارينا منشورا في صفحتها وقالت ان نتيجة الفحص إيجابية وأنها عزلت نفسها.

وطلبت من أي شخص كان على صلة بها إجراء فحص.

أما عن حالتها الصحية فأكدت أنها بخير وتأمل أن تعود قريباً.

وقامت أمريتا بفعل المثل في حسابها الخاص فكتبت: «نتيجة فحص كوفيد أتت إيجابية وأنا أتّبع جميع الإرشادات الطبية. أي شخص كان على اتصال بي، يرجى إجراء الاختبار».

وكانت شاركت كارينا كابور متابعيها صور سيلفي جديدة نشرتها عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وصدمت كابور المتابعين بظهورها من دون ماكياج، ما أبرز التعب الذي بوجهها والإرهاق الذي تعاني منه، وارتدت كابور كنزة شتوية، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة.

