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فرغت مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من انجاز الفيلم الوثائقي «الخليج امانة» الذى يمثل وثيقة اعلامية ترصد مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي والظروف الموضوعية التى احاطت به منذ انطلاق الفكرة الى تحولها الى حقيقة شامخة.

والفيلم الجديد يطوف بنا في دول المجلس التعاون الست موضحاً اهم الانجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية من عمر هذا المجلس الذى راح يقف شامخا امام التحديات الجسام التى تحيط بالمنطقة وشعوبها.

فيلم «الخليج أمانة» من اعداد الكاتب سعيد منعة وتعليق شملان ليلي ومدير التصوير علي جابر والمواد الارشيفية محمد الزاير ومونتاج وتصحيح الوان احمد طه وجرافيك عبدالحميد سعيد وهندسة الصوت والمؤثرات الصوتية صالح الجناحي ومساعد مخرج عبدالله حسن ومخرج منفذ صالح الجناحي والاشراف العام شفيق السيد عمر واخراج د. على حسن الذى صرح بان الفيلم الجديد يأتى بناء على توجيهات مدير عام المؤسسة شفبق السيد عمر بإنجاز عمل وثائقي يتزامن اطلاقه مع اجتماع قادة دول المجلس .

وتابع المخرج علي حسن قائلا: فيلم «الخليج أمانة» سبقه الكثير من البحث والدراسة والتحليل من أجل اعداد المادة الوثائقية التى طافت بأهم الاحداث والمتغيرات التى احاطت بدول المنطقة حتى انطلاق مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي والتوجيهات السامية لقادة دول المنطقة في تشكيل مسيرة هذا الصرح الشامخ التى راح يحقق امال وطموحات ابناء دول المنطقة.

هذا وكانت مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت قد انجزت مجموعة من الاعمال الاعلامية والفنية الجديدة التى شاركت عدداً من دول المجلس اعيادها وافراحها الوطنية.

