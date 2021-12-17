النهار Weekend

نبيل شركس.. اسم يكشف تاريخ صاحبه، فشركس لقب مملوكي، ذاع صيته خلال فترة حكم المماليك إلى مصر، غير أن نبيل، لا يزال يتحفظ به، ليس هذا فحسب، بل انه عمل خلال السنوات الماضية، على التأكيد بأنه الامتداد الأخير لأجداده المماليك في مصر، بتشييده تحفة معمارية، على طراز العمارة المملوكية التي تحظى بها القاهرة التاريخية، لكنه اختار هذه المرة بقعة هادئة في جزيرة الذهب التي تتوسط نهر النيل، بمنطقة المعادي، ليشيد عليها «قصر الذهب».

والقوارب أو «المعدية» هي الطريق الوحيد للوصول إلى «جزيرة الذهب» التي شيد على جزء من أرضها القصر، قبل 20 عامًا من الآن، بعدما قرر البرنس نجيب عبد الله حسن، آخر أمراء المماليك، إنهاء فترة إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، والعودة للاستقرار في مصر.

«جزيرة الذهب» لم تكن المكان الأول الذي اختاره البرنس العائد، ليقيم فيه، حيث أقام لفترة في حي الزمالك الشهير، غير أنه سرعان ما قرر مغادرة الحي، وفضل بناء استراحة إلى طراز خاص، يحيط بها الخضرة والهدوء، فذهب إلى «جزيرة الذهب».

وينتمي عبدالله إلى المماليك الجراكسة، وهم المماليك الذين أسسوا الدولة المملوكية الثانية بمصر عام 784/ 1382 أي بعد انتهاء دولة المماليك البحرية، وجده الأكبر حسن باشا شركس عين صدرا أعظم للدولة العثمانية من قبل السلطان العثماني سليم الثالث في عام 1788، وقبل هذا كان والي مصر عام 1713.

يشار هنا إلى أن القصر الذي شيد على مساحة 5 أفدنة وبكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، أصدرت الحكومة المصرية قرارا بإزالة 30 مترا منه للتعدي على حرم النيل، وعدم وجود ما يثبت الملكية، مما يهدد بهدم القصر بأكمله بالرغم من أن هناك أوراقا رسمية من هيئة المساحة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، تثبت صحة الملكية لورثة حسن، الذي اشتراها بعقود تنازل من الفلاحين.

