النهار Weekend

«مقابر ذات بئر واحدة أو آبار عدة للدفن.. وآخرى ذات ممر منحدر ينتهي بغرفة الدفن.. لحكام وموظفي الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا».. وصف مبدئي قدمته البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار المصري، لمجموعة المقابر الصخرية التي أعلنت عن العثور عليها اخيرا في إطار مشروع التوثيق والتسجيل الأثري للمقابر الصخرية الموجودة بجبانة الحامدية بالجبل الشرقي بمحافظة سوهاج، في صعيد مصر.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، أن المقابر المكتشفة ذات طرز متعددة يصل عددها إلى قرابة 250 مقبرة محفورة في مستويات عدة في الجبل يرجع عدد منها إلى ما يزيد عن 4000 عام، ومن النماذج المكتشفة للمقابر، مقبرة ترجع إلى نهاية الدولة القديمة مكونة من مدخل يؤدي إلى صالة عرضية وبئر للدفن بالجنوب الشرقي وهي عبارة عن ممر منحدر يؤدي إلى غرفة صغيرة للدفن، وتم إعادة استخدام البئر مرة أخرى في عصور لاحقة. المسؤول المصري أضاف: تلك المقبرة تتميز بوجود باب وهمي عليه بقايا نقوش لكتابات هيروغليفية، هذا فضلًا عن وجود بقايا لمناظر تخص صاحب المقبرة تصوره وهو يذبح الاضاحي، وأشخاص تقدم القرابين الخاصة بالمتوفي.

بدوره، قال محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا: أسفرت أعمال الحفائر في الجبانة أيضا عن الكشف عن الكثير من الأواني الفخارية، بعضها كان يستخدم ضمن الحياة اليومية والأخر ضمن الأساس الجنائزي كودائع رمزية مصغرة وهي ما تعرف باسم «votive miniature»، وهي أواني صغيرة الحجم على هيئة أواني كروية وعليها بقايا طلاء مصفر من الخارج، إضافة إلى الكثير من الأواني المصنوعة من الألباستر صغيرة الحجم والأواني الفخارية وبقايا مرآة معدنية مستديرة الشكل وبقايا العظام الآدمية والحيوانية والكثير من كسرات الفخار التي تمثل الامفورات وترجع إلى العصر المتأخر، وبقايا قطع من الحجر الجيري عليها نقوش ربما تمثل لوحات جنائزية لأصحاب المقابر ترجع إلى نهاية الأسرة السادسة. يذكر أنه في إطار مشروع التوثيق والتسجيل الأثري للمقابر الصخرية الموجودة بجبانة الحامدية بالجبل الشرقي بمحافظة سوهاج، تم الانتهاء من تسجيل وتوثيق أكثر من 300 مقبرة بالمنطقة والتي تمتد من نجع المشايخ جنوبا وحتى الخرندارية شمالا.

وتمثل هذه المجموعة من المقابر حكام وموظفي الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا، والذي يعد من المراكز الإدارية المهمة في مصر القديمة نظرا لموقعة المتوسط بين العاصمة المنفية، وأسوان منذ الدولة القديمة، إلى جانب قربه من مدينة أبيدوس والتي تعد مركز عبادة الإله «أوزير»، وكانت المركز الرئيسي للإقليم حاليا مدينة أخميم وكان المعبود الرئيسي للإقليم الاله «مين»، ومن المتوقع أنه مع استكمال أعمال المشروع أن يتم الكشف عن المزيد من المقابر في أكثر من مستوى بالجبل.

