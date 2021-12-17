مال وأعمال

تراجعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر أكتوبر 2021 بنسبة 2.34% على أساس سنوي، وحسب التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية، بلغت حيازة الكويت من السندات في أكتوبر الماضي 46 مليار دولار، مقابل مستواها في الشهر المناظر من 2020 البالغ 47.1 مليار دولار، بانخفاض 1.1 مليار دولار، وشهرياً، انخفضت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بنحو 0.65%، علماً بأنها كانت تبلغ في سبتمبر السابق 46.3 مليار دولار، وطبقاً لبيانات وزارة الخزانة، وزعت حيازة الكويت بين 33.89 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و12.08 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

عربياً، واصلت المملكة العربية السعودية احتلال المركز الأول في حيازة سندات الخزانة الأميركية خلال أكتوبر الماضي بقيمة 116.5 مليار دولار، وتبعتها الإمارات بـ53 مليار دولار، ثم الكويت.

وعلى المستوى العالمي، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أميركية بقيمة 1.320 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.065 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ579.8 مليار دولار.

وبشكل عام، ارتفعت سندات الخزانة الأميركية في أكتوبر الماضي بنسبة 8.10% إلى 7.649 تريليونات دولار، مقابل مستواها في الشهر المقارن من العام السابق عند 7.070 تريليونات دولار، مع نمو شهري 1.32%.

يذكر أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

