مال وأعمال

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1?35 دولار ليبلغ 74?13 دولاراً مقابل 75?48 دولاراً وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت 18 سنتا ليبلغ 73?88 دولاراً للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا ليبلغ 70?87 دولاراً.

من جهة اخرى، ارتفعت اسعار النفط امس مع اشارة الولايات المتحدة الى تسجيل طلب المستهلكين على المنتجات البترولية ذروة قياسية في اكبر مستهلك للنفط في العالم حتى مع تهديد السلالة اوميكرون من فيروس كورونا بخفض استهلاك النفط عالميا.

كما تلقت الاسعار دعما من اشارة مجلس الاحتياط الاتحادي الاميركي بشأن معالجة التضخم قبل ان يخرج الاقتصاد عن مساره.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنتت 65 سنتاً، بما يعادل 0?9 في المئة، الى 74?53 دولاراً للبرميل في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الاميركي 74 سنتاً او واحداً في المئة الى 71?61 دولاراً.

