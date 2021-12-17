مال وأعمال

أغلقت البورصة تعاملاتها اليومية ،أمس، على انخفاض مؤشر السوق العام 12?84 نقطة ليبلغ مستوى 6976?04 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?18 في المئة. وتم تداول 193?6 مليون سهم عبر 7964 صفقة نقدية بقيمة 54?8 مليون دينار .

وعادت البورصة إلى المسار الهابط خلال الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر 2021، بالتزامن مع ضبابية المشهد حول المتحور الجديد «أوميكرون» ومدى تأثيره على المناعة المجتمعية وتداعياته على الاقتصاد العالمي.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعاً أسبوعياً بنحو 1.09%، بإقفاله عند مستوى 7548.90 نقطة بخسائر بلغت 83.57 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 7632.47 نقطة. كما انخفض المؤشر الرئيسي هذا الأسبوع بنسبة 0.44% عند مستوى 5870.81 نقطة، مقابل 5896.98 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، بخسائر بلغت 26.17 نقطة.

كما هبط «رئيسي 50» بأقل نسبة بين المؤشرات بواقع 0.05% وصولاً إلى النقطة 6088.14 خاسراً 3.35 نقاط مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند مستوى 6091.49 نقطة.

وجاءت المحصلة الإجمالية الأسبوعية للمؤشر العام سلبية وبتراجع معدله 0.93% عند النقطة 6976.04 خاسراً 65.70 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 7041.74 نقطة.

على مستوى الأسبوع، تقلصت تداولات البورصة على المستويات كافة للأسبوع الثاني على التوالي، وسط سيطرة حالة الترقب والحذر على المتداولين.

وسجلت سيولة البورصة تراجعاً أسبوعياً بنسبة 23.6%؛ لتصل إلى 261.89 مليون دينار، مقارنة مع 342.63 مليون دينار في الأسبوع السابق.

وانخفضت أحجام التداول الأسبوعية 24.8%؛ لتصل إلى 1.352 مليار سهم، مقابل 1.799 مليار سهم في الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الصفقات الإجمالية خلال الأسبوع 46.774 ألف صفقة، بالمقارنة مع 67.777 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 31%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 1?83 نقطة ليبلغ مستوى 5870?81 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?03 من خلال تداول 112?4 مليون سهم عبر 4214 صفقة نقدية بقيمة 13?4 مليون دينار (نحو 44?1 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 19?31 نقطة ليبلغ مستوى 7548?9 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?26 من خلال تداول 81?2 مليون سهم عبر 3750 صفقة بقيمة 41?4 مليون دينار.

