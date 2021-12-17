مال وأعمال

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أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم الدور الكبير الذي قامت به المصانع الكويتية خلال فترة الجائحة، مبيناً في تصريحات صحافية، على هامش حفل تكريم المصانع المساندة لهيئة الصناعة في مواجهة تداعيات الجائحة الذي نظمته الهيئة، أول من أمس، أن هيئة الصناعة سعت جاهدة لإيجاد الغطاء التشريعي لطرح مشاريعها وفق نظام الـ«BOT» بالشراكة مع القطاع الخاص وباستقلالية تامة عن جميع جهات الدولة عدا «الرقابية».

وأشار تقي أن «مجلس إدارة الهيئة وافق على أن تكون مشاريع المدن الصناعية في البلاد بشراكة كاملة مع القطاع الخاص وهي بصدد تجهيز لائحة الاستثمار لاعتمادها.

وقال إن تلك المشاريع ستكون متاحة لمشاركة جميع دول العالم وليس الكويت. وأضاف أن هناك تعاوناً مع الجهاز المصرفي المحلي، لمعرفة مدى إمكانيته للمساهمة في تمويل تلك المشاريع، مبيناً أنه في حال وجود أي اقتراحات من الجهاز المصرفي سيتم استقبالها بصدر رحب.

تحالفات مصرفية

وتوقع تقي وجود تحالفات مصرفية كويتية وعالمية لأن حجم المشاريع ضخم جداً، وعائدها الاقتصادي كبير جداً. وأشار إلى أن المشاريع المستهدفة تتمثل في البنية التحتية للمدن الصناعية وصناعة البتروكيماويات والقطاعات الطبية والغذائية والجيل الرابع من الصناعات. وقال إن هذا النوع من الصناعات موجود لدى الشباب والمبادرين والذين لديهم أفكار جيدة ومتميزة ونسعى لترجمتها صناعياً.

وحول تقديرات حجم التمويل المتوقع، بين أنه على الأقل يوجد مشروع الشقايا بكلفة أولية تتراوح بين 7 إلى 10 مليارات دينار، كما تصل كلفة البنية التحتية لمشروع مدينة النعايم بحدود المليار دينار.

وقال إن دخول القطاع الخاص بالاستثمار في تلك المشروعات يعكس إيمانه القوي بجدوى وأهمية تلك المشروعات في تحقيق جدوى اقتصادية عالية. وقال إننا اليوم في مرحلة إعلان مدى الرغبة للاستثمار في تلك المرحلة القادمة، كما سيكون هناك ذراع استشاري خليجي متعاون معنا في تلك المرحلة.

صمام أمان

وأشار إلى أن أقل ما يكافىء القطاع الصناعي هي كلمة شكر ودعمه خلال المراحل القادمة، حيث إنه أثبت بأنه صمام الأمان لكل مكونات الدولة خلال أزمة فيروس كورونا، خصوصاً وقت الطوارىء والأزمات.

وقال إن القطاع الصناعي أثبت كذلك أنه القطاع المنتج وهو الذي يعطي قيمة مضافة في الدخل القومي. وأشار إلى أن القطاع الصناعي، وما تم الاستثمار فيه في المرحلة السابقة مثل استثماراً سليماً، أثبت وجوده في المرحلة الحالية والمستقبلية. وأوضح أن كل القطاعات الصناعية تكاملت معاً في مواجهة تداعيات الأزمة ووظف كل إمكانياته وأفكاره وعلاقاته المرتبطة مع دول خارجية لتحقيق الأمن الاستراتيجي للكويت. وأضاف أن أزمة «كورونا» كانت سبباً في إظهار قوة وكفاءة القطاع الصناعي، موضحاً أن دعم وتوجيهات القيادة السياسية في رفع انتاجية القطاع الصناعي ومنحه الدعم الكافي كونه مشاركاً مع القطاعات الاقتصادية الأخرى في تحقيق الأمن الاستراتيجي.

وثيقة تعاون

وقال إن ما تم اليوم هو عبارة عن وثيقة للتعاون مع القطاع الصناعي لمواجهة الطوارىء بالتعاون مع كل قطاعات الدولة، مستدركاً أن لدينا اليوم خطط لمواجهة الطوارىء وكذلك معلومات وبيانات عن القطاع الصناعي في الكويت.

وأوضح أنه بعد أزمة «كورونا» صعد مؤشر التوجه للقطاع الصناعي في الكويت لاستقطاب رؤوس أموال للقطاع الصناعي، إيماناً منهم بأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وعن الإنجازات التي حققها القطاع الصناعي خلال أزمة «كورونا»، أشار تقي إلى إنه تم إنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة في 3 أشهر رغم الظروف الصعبة التي مر بها العالم أجمع. فجميع دول العالم كانت تطلب تلك المواد الأولية التي تنتج المواد الطبية. وبين أن توظيف علاقات الكويت لعلاقاتها الخارجية جعل حصولنا على المواد الأولية له الأولوية بين دول العالم.

دعم المنتج الكويتي

وحول خسائر القطاع الصناعي في «كورونا»، بين تقي أنه على الرغم من خسائر القطاع خلال أزمة «كورونا»، إلا أنه القطاع الوحيد الذي لم يطلب من الدولة تعويضاً عن خسائره. وأضاف أن أصحاب المصانع طالبوا فقط بدعم الحكومة لمنتجاتهم وأن يكون لهم أولوية في الشراء.

ولفت أن هيئة الصناعة معنية بتزكية المنتج الكويتي على بقية المنتجات، بالإضافة إلى طلبه بتسهيلات في سداد التزاماته دون أن يكون له طلبات بالتعويض.

التصدير للخارج

وحول توقعاته للقطاع الصناعي في 2022، أشار تقي إلى أنه يتمنى ألا يكون التركيز فقط على السوق المحلية وأن يتم التصدير للخارج، فالسوق الكويتية صغير نسبياً. وقال إن ما يبرر هذا التوجه فتح مصانع جديدة للإيمان بأن القطاع الصناعي الأفضل للاستثمار والاستقرار.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال الحفل، ثمن تقي دور المصانع المحلية الفاعل في مساندة أجهزة الدول بمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) عبر تزويدها وإمدادها بالمواد والمنتجات والمعدات اللازمة.

وقال إن القطاع الصناعي الذي «تأثر بالأزمة يعد صمام أمان للبلاد يعزز ويقوي الاقتصاد الوطني» مؤكدا أهمية دعم المصانع ذات القيمة المضافة للدولة نظرا لأدوارها الكبيرة التي تقوم بها لاسيما أثناء مواجهة الطوارئ والأزمات والمخاطر.

وأوضح تقي أن جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها «هيئة الصناعة» في خدمة المصانع المحلية المنتجة ومساندتها ودعمها انطلاقا من الإيمان التام بأنه «القطاع المشارك في إثراء الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاستراتيجي».وأشار إلى أن أزمة (كورونا) أبرزت مكانة ودور المصانع المحلية التي وفرت أغلبية احتياجات الدولة من المواد الغذائية أو المنتجات الطبية والكمامات ومواد التعقيم.

أشار تقي إلى أن قطاع المصانع المحلية يعد «قيمة مضافة للاقتصاد المحلي حاضرا ومستقبلا وللأجيال القادمة وأن تنميته تسهم في تنويع مصادر دخل الدولة وتقليل الاعتماد على (النفط)».

ولفت إلى «الدور المهم» الذي قامت بها مصانع الأكسجين المحلية إبان الأزمة الصحية بما عكس قدرة الدولة وإمكاناتها العالية بجهود أبنائها المخلصين.

تشجيع الصناعات

جدير بالذكر أن هيئة الصناعة الكويتية ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتكمن أهدافها في تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في البلاد من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل منتجات تخدم الأمن الوطني.