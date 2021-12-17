مال وأعمال

اتفقت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية في مقر عمليات الوفرة المشتركة، على تسهيل عمليات الدخول والخروج بالمنطقة المقسومة البرية للوصول الى المنشئات النفطية والحقول والآبار من الجانبين، وكذلك تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية بشأن استثناء العاملين بالعمليات المشتركة في الخفجي من اجراء فحص الـ(PCR) خلال تنقلهم من منفذي الخفجي والنويصيب. وقالت وزارة النفط في بيان صحافي: إن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية استعرضت مجموعة من تقارير العمل في عمليات الخفجي المشتركة وكذلك عمليات الوفرة المشتركة والجهود التي بذلتها الشركات المشغلة في العمليات.

وأشارت الوزارة إلى ان القائمين على العمليات المشتركة قدمواً عرضاً مرئياً حول المشاريع النفطية في المنطقتين والخطط المستقبلية للإنتاج والتحديات القائمة وكيفية التغلب عليها، بالإضافة الى استعراض مشاريع الصيانة الدورية والسلامة والأمن والبيئة. وقد عقدت اللجنة برئاسة وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، رئيس الجانب الكويتي في اللجنة، كما حضر المهندس محمد بن عبدالرحمن البراهيم – مساعد وزير الطاقة ورئيس الجانب السعودي.

