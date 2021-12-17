مال وأعمال

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، قرار بشأن تشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزي المصري، والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية المصرية، يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري د مصطفى مدبولي، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وزيدا التخطيط والمالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، كما سيضم التشكيل أعضاء من ذوي الخبرة، وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور محمد الإتربي، والدكتور حسين عيسي. ويختص المجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية

للبنك المركزي المصري والسياسة المالية للحكومة، ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.

