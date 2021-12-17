مال وأعمال

يستعد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة الكويت لعقد مؤتمر افتراضي بعنوان «التحكيم في دولة الكويت .. آفاق وتحديات» في ديسمبر الحالي.

ويأتي المؤتمر ثمرة من ثمار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان للنهوض بالعملية التحكيمية والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم في دولة الكويت والخليج العربي، وإبراز المكانة الدولية الرفيعة للتحكيم في دولة الكويت، وتعزيز بصمته المميزة على الخارطة الدولية لبدائل تسوية المنازعات، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار.

ويسعى مركز الكويت للتحكيم التجاري وكلية الحقوق من خلال هذا المؤتمر وبمشاركة كل من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وهيئة أسواق المال، إلى توفير مناخ ملائم للحوار والنقاش بين جميع المهتمين وذوي العلاقة للوصول إلى تصور مشترك، سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم من خلال الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ويشمل المؤتمر جانبًا نظريًا من خلال ثلاث جلسات تضم كل منها ثلاث محاضرات علمية لعرض أوراق العمل، كما يشتمل المؤتمر على جانب تطبيقي من خلال عقد ثلاث ورش عمل متزامنة تناقش كل منها أحد موضوعات الجلسات العلمية. ويناقش المؤتمر الكثير من الموضوعات منها أحدث مستجدات التحكيم في دولة الكويت، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، والدفع بالبطلان وأثره على أحكام المحكمين، بالإضافة إلى التحكيم في المنازعات الرياضية، كما يطرح الكثير من الإشكاليات مثل التحديات التي تواجه الملكية الفكرية من مختلف الاتجاهات القانونية والتجارية وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم التجاري والمنازعات المصرفية وأسواق المال.

