مال وأعمال

استضاف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مايكروسوفت « قمة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات 2021». وجمعت الفعالية التي أقيمت تحت رعاية مدير عام الجهاز هيا الودعاني مجموعة من القيادات والكفاءات النسائية في مجال تكنولوجيا المعلومات لعرض إنجازاتهن وأبرز التحديات التي واجهنها تحفيزاً وتوعيةً للشابات المقبلات على الحياة العملية.

وخلال الحدث الذي استهدف إنشاء منتدى للتواصل المفتوح بين النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات لمناقشة مختلف الموضوعات الشائعة والتطورات الأخيرة والفرص المتاحة في مختلف الصناعات ألقت هيا الودعاني كلمة ترحيبية وشاركت الحضور وجهات نظرها كإمرأة قيادية ناجحة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما قام تشارلز نحاس، المدير العام الإقليمي بمايكروسوفت لدول الشرق الاوسط بالترحيب بالحضور والتحدث عن رؤية مايكروسوفت ومساهماتها في تمكين المرأة من منطلق إيمان الشركة بمحورية دور المرأة كشريك أساسي في بناء مجتمع قائم على المعرفة.

ثم قامت ياسمين الرفاعي قائدة التكنولوجيا في القطاع الحكومي بمايكروسوفت الكويت بإدارة حلقة نقاش بعنوان «التنوع والشمول وإمكانات المرأة لتغيير العالم «ضمت مجموعة من القيادات النسائية من مختلف المجالات اللاتي طرحن آراءهن وتجاربهن الشخصية وقصص نجاحهن

وقالت هيا الودعاني، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تصريح لها «القمة تعقد للمرة الأولى في الكويت وتناقش تفاعل ومشاركة ونجاح المرأة الكويتية في مجال التكنولوجيا»، لافتة إلى أن «الحكومة تدعم المرأة في جميع المجالات، بما فيها مجال تكنولوجيا المعلومات لأهميته بحكم أنه عالم متطور». وأضافت «نحن كقياديين مطلوب منا مواكبة هذا التطور مع مراعاة تعزيز ثقافة التحول الرقمي بين أبناء الشعب والجهات الحكومية»،

