مال وأعمال

يقع فندق برج العرب جميرا في دبي بالإمارات العربية المتحدة عَلى جزيرة خاصة به، ويتميز بأجنحة مع إطلالة على البحر و9 مطاعم مميزة وسبا فاخر كامل الخدمات، ويُمكن للضيوف الوصول إلى مكان الإقامة من خلال واحدة من سيارات أكبر أسطول رولز رويس في العالم بقيادة سائقين أو عبر خدمة نقل خاصة بطائرة الهليكوبتر، كما يوفر التراس مسبحين و32 كابانا فاخرة ومطعماً.

ويتميز كل جناح بنوافذ ممتدة من الأرضية وحتى السقف مع إطلالة بانورامية على الخليج العربي، ويحتوي على مكبر صوت تفاعلي وخدمة الإنترنت اللاسلكية مجاناً وتلفزيون تفاعلي عالي الجودة مع شاشة عريضة، كما يتوافر أيضاً شاحن لاسلكي وجهاز نقل البيانات من الإنترنت إلى وسائل العرض الإلكترونية.

كما يقع بارسكاي فيو على ارتفاع 200 متر فوق مستوى سطح البحر، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة شاي بعد الظهر والكوكتيلات، ويعد مطعم المنتهى الموجود في فندق برج العرب مطعماً مميزاً لتناول المأكولات الفاخرة، حيث يقدم المأكولات الأوروبية العصرية.

يحتوي سبا Talise على مناطق استرخاء، حيث تتميز بمنطقة مائية، كما تشمل المرافق مسابح داخلية لا متناهية منفصلة وحوض استحمام ساخناً وغرف علاجات مع إطلالات عَلى الخليج العربي، بالإضافة إلى سبا مع غرف ساونا وغرف بخار ومغاطس. ويتميز نادي سميرسلت الشاطئي بكابانات وكراسي التشمس بالإضافة إلى إطلالات على فندق برج العرب جميرا والخليج العربي، ويتوفر حصرياً لضيوف كل من جناحي جميرا النسيم وبرج العرب جميرا، كما يمكن لجميع الضيوف الدخول إلى الشاطئ الخاص بـJumeirah Beach Hotel.

ويوافر فندق برج العرب جميرا إمكانية الاستخدام غير المحدود لأنشطة الرياضات المائية في متنزه وايلد وادي المائي™ الواقع على بعد 5 دقائق فقط سَيراً عَلى الأقدام عبر جسر الجزيرة، ويبعد سوق مدينة جميرا مسافة 15 دقيقة سيراً على الأقدام من مكان الإقامة هذا.

