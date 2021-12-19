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طمأنت مصادر صحية عبر النهار أن ارتفاع أعداد الاصابات بـكوفيد- 19 الى 81 حالة قبل يومين لا يتعلق -كما يعتقد البعض- بالمتحور أوميكرون السريع الانتشار، مشددة على أن الكويت لم تسجل سوى حالة واحدة حتى الآن.

وكشفت المصادر عن خطة صحية ستطبق مع بداية عودة المسافرين بالخارج في عطلة عيد الميلاد والاحتفالات برأس السنة للعام 2022 وخاصة من الدول الأوروبية التي تشهد اصابات عالية بالفيروس قائلة: لا ننسى أن أعياد الميلاد وحفلات رأس السنة التي أقيمت في نهاية العام 2019 كانت سببا رئيسا لانتشار المرض في العالم أجمع.. لذا علينا توخي الحذر.

وكانت السلطات الصحية في أوروبا والولايات المتحدة حذرت من موجة وبائية هائلة لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا فيما قالت شركة فايزر ان وباء كوفيد-19 سيستمر حتى 2024.

وفي تحذير مثير للقلق قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ إن بلاده التي تسجل عددا متزايدا من الإصابات بفيروس كورونا يجب أن تستعد لما وصفه بـموجة هائلة جديدة مرتبطة بتفشي المتحور أوميكرون وفي فرنسا المجاورة عقدت الحكومة اجتماعا وأعلنت عن إجراءات جديدة بحلول أعياد الميلاد لمواجهة خطر حدوث موجة وبائية خامسة مدفوعة بتفشي أوميكرون الذي قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إنه سيسود في فرنسا مطلع العام الجديد.

كما أفادت وسائل إعلام هولندية بأن خبراء الصحة الذين يقدمون المشورة للحكومة بشأن التعامل مع كوفيد-19، اوصوا بإجراءات إغلاق صارمة وذلك بعد أيام قليلة من تمديد الإغلاق الجزئي حتى يناير الذي يتوقع الخبر ان يكون موسما رهيبا للجائحة.

وفي واشنطن حذر الرئيس الاميركي جو بايدن من أن بلاده ستشهد قريبا انتشارا واسعا للمتحور أوميكرون في فصل الشتاء. فيما تدعم المعطيات والتوقعات في الولايات المتحدة البلد الاكثر تضررا من كورونا تحذيرات بايدن الذي تسعى إدارته لإقناع الأميركيين بضرورة التلقيح لمواجهة خطر فيروس كورونا ومتحوراته.

في غضون ذلك رجحت شركة فايزر استمرار جائحة كوفيد-19 حتى 2024. وقال ميكائيل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في فايزر، في بيان إلى المستثمرين، إن الشركة تتوقع أن تظل بعض المناطق تتعرض لإصابات بمستوى الجائحة خلال العام أو العامين المقبلين.

وأضاف أن دولا أخرى سيتوطن فيها المرض بأعداد منخفضة يمكن السيطرة عليها خلال نفس تلك الفترة الزمنية وتنبأت الشركة بأن المرض سيتوطن على هذا النحو في العالم بحلول 2024.

وقال دولستن متى وكيف يحدث هذا بالضبط، الأمر سيعتمد على تطور المرض ومدى الفعالية التي سينشر بها المجتمع اللقاحات والأدوية والتوزيع المتكافئ إلى الأماكن التي بها معدلات تطعيم منخفضة. وقبل ظهور المتحور أوميكرون توقع كبير خبراء الأمراض المعدية الأميركيين أنتوني فاوتشي، نهاية الجائحة في الولايات المتحدة في 2022.