الأولى

أعلنت وزارة الداخلية، بدء استئناف الإلغاء التلقائي لإقامات (العمالة المنزلية) التي مضى على وجودها خارج البلاد مدة (6) أشهر فأكثر بحيث يتم احتساب مدة وجودهم خارج البلاد اعتباراً من تاريخ 1/ 12 /2021 ومن ثم يتم إلغاء اقامتهم تلقائيا بعد مرور ستة أشهر.

وذكرت أن الإجراء سيعود بعد ما توقف في وقت سابق بسبب تداعيات جائحة كوفيد - 19 التي فرضت قيوداً على السفر بين جميع الدول وتفاعل المؤسسة الأمنية وتعاونها من أجل مصلحة المواطنين والمقيمين خلال تلك الفترة. وأوضحت أنه يمكن للمواطنين بحالة رغبتهم في وجود العمالة المنزلية خارج البلاد لمدة تزيد على (6 أشهر) وعدم سقوطها تلقائيا، التقدم للادارة بطلب من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا للحصول على إذن بالغياب للعمالة المنزلية خارج البلاد وذلك قبل انتهاء مدة 6 أشهر.

من جانب آخر، قالت وزارة الداخلية انه لا يوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين، مؤكدة ان كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح.

وأوضحت في بيان لها ان ما حصل ما هو الا إجراء روتيني اعتيادي قامت به الادارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور لإعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة عبر عملية استبدال رخص القيادة القديمة بالرخص الجديدة الذكية.

ونبهت الى ان كل مقيم يثبت حصوله على رخصة قيادة غير قانونية سوف يتم سحب رخصته واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.

من جانب آخر قررت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية د. رنا الفارس استمرار الاعتداد بالبطاقة المدنية غير المزودة بشريحة الكترونية الصادرة لغير الكويتيين، إلى حين انتهائها.