الأولى

رغم أن الدستور الكويتي ينص في مواده ومنها المادة 20 على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة، وكانعكاس لبديهة عدم قدرة الدولة المكتظة أروقتها ودهاليزها ومكاتبها بالموظفين، والشكوى الدائمة من ظاهرتي البطالة المقنعة وقلة الإنتاج، وحقيقة عدم قدرة الحكومة على استيعاب مخرجات التعليم السنوية المتزايدة، ما يوجب كما تنص مضامين جميع خطط التنمية في الكويت وخارجها على تشجيع أنشطة القطاع الخاص المختلفة كي تستوعب هذه المخرجات كحال دول العالم أجمع.

هذه الأيام، ورغم الشعارات البراقة المرفوعة نجد أن التشريعات والقرارات الحكومية تعمل بقصد أو بدونه لإيذاء وضرب وإنهاء دور القطاع الخاص، سواء أكان القطاع المستهدف صغيراً كحال مشاريع صغار المستثمرين التي أغلق كثير منها أبوابه أم كبيراً كحال قطاعات البنوك وشركات التأمين والقطاع الصناعي والخدماتي والفندقي والسياحي، ومع ذلك فمن القرارات التشريعية العجيبة الأخيرة غير المسبوقة في العالم أجمع محاولة فرض شرط غريب على شركات التأمين الكويتية كفيل إما بإفلاسها وإما باضطرارها إلى مضاعفة الأقساط على المؤمَّن عليهم لتعويض خسائرها القادمة لا محالة من موظفي الجهات الحكومية أو المتقاعدين، كما يتكفل التشريع الحكومي الفريد بتطفيش جميع شركات التأمين العالمية الكبرى التي تقوم شركات التأمين المحلية - وكإجراء روتيني معتاد - بإعادة التأمين لديها، كون ذلك الشرط يتنافى تماماً مع أساسيات عمل شركات التأمين بالعالم.

التشريع العجيب يفرض على شركات التأمين الكويتية أن تعيد الأقساط المدفوعة حال عدم استفادة المؤمَّن عليه من التأمين، ومعروف أن صلب وأساس عمل شركات التأمين يقوم على التكافل والتكامل أمام المخاطر المستقبلية التي لا يعلم بها أحد، فمقابل من يدفع قسط تأمين ولا يستفيد منه، هناك من يستفيد بأضعاف مضاعفة مما دُفع فإذا استُرد المبلغ ممن دفع فهل سيُسترد المبلغ كذلك ممن استفاد وحينها ما فائدة عملية التأمين؟!

إن الهدف الأسمى من التأمين بأشكاله المختلفة هو التحوّط ضد مخاطر مستقبلية لا يعلم بها أحد فإن حدثت كان المؤمّن محمياً قانونياً ومالياً منها، وإن لم تحدث فيكفي المؤمِّن أنه كان محصناً ضدها طوال فترة التأمين، فكيف يُبرر بعد ذلك استرداد مبلغ التأمين وكأن الطرف المعني لم يكن مؤمَّناً عليه طوال فترة التأمين؟

أيها السادة لا ترفعوا شعارات براقة بالالتزام بمواد الدستور وما يأتي في ديباجة خطط التنمية ومقدمات خطب المسؤولين من دعم القطاع الخاص ثم لا يتم الالتزام بشيء منها. فمثل تلك الأعمال والقرارات تطلق رصاصة الرحمة على حلم كويت المركز المالي والسياحي والاستثماري، وتمنعنا من اللحاق بالنهضة الكبرى التي تعيشها دول الخليج الأخرى.

