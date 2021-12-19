الأولى

ازاء ما يتواتر بشأن صعوبة الالتئام الكامل لقوى المعارضة ونواب الـ31 من باب دعوة حشد خاصة بعد حرب البيانات بين النواب السابقين واتجاه اقلية من النواب الحاليين الى وجوب اعلان موقف رحيل الرئيسين، قال الأمين العام لـ حشد النائب السابق مسلم البراك ان ‏الدعوة لاجتماع القوى المعارضة لا تعني التهدئة، ومن يدعي التهدئة على الآخرين فهو في قرارة نفسه من يريدها. واوضح بقوله: وضعنا مشروعا متكاملا سيعرض على نواب المعارضة إذا تم الاجتماع حتى يتم الاتفاق على تحرك واحد ورؤية واحدة، ونتمنى أن يلتئم الاجتماع ويتم وضع خارطة طريق حتى نستطيع أن نحقق الأهداف ويكون دور الانعقاد القادم دور انتصار للمواطن وللوطن. وأضاف البراك نتمنى أن يتم الاجتماع قبل تشكيل الحكومة وان يكون اجتماعا ناجحا، والطرف الذي لن يحضر الاجتماع عليه أن يحدد السبب ونحن نتقبل كل الأسباب، ولا نريد أن نعرض المشروع قبل عرضه على النواب فربما تكون لديهم رؤية أو لديهم إضافة أو إلغاء بند.

وأكد البراك أن المشروع سيكون باسم الجميع وقال نحن لا نصادر حق الآخرين، وقال: اليوم لم يعد به رفض حضور من دون إبداء الأسباب لأننا أمام رأي عام يجب أن يتم الإعلان من خلاله عرض أسباب التخلف عن الحضور.