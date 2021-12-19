الأولى

أكد وزير التجارة د. عبدالله السلمان عدم وجود توجهات لدى الوزارة لخفض الحصص التموينية، موضحا أنه سيقوم بمتابعة استمرارية الدعوم لتصل إلى مستحقيها من دون أي نقص وتحت أي مبررات. وأرجع السلمان في رد على سؤال برلماني للنائب أحمد الحمد أسباب ارتفاع الأسعار إلى وضع الأسواق العالمية الذي يشهد ارتفاعا في أسعار جميع المواد الأولية مع ضعف الإنتاج، وبالتالي ضعف التوريدات وطول مدد الانتظار وارتفاع كلفة الشحن البري والبحري، بالإضافة إلى التشغيل الجزئي وقلة الأيدي العاملة وانتشار الأمراض والأوبئة في الدول المصدرة بما أثر على الأسعار في السوق المحلي. وأوضح الحمد أن وزير التجارة رد على بند الإجراءات المتخذة بخصوص ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق بالقول إن «الوزارة تقوم بالدور المنوط بها وهو التصدي لارتفاع الاسعار المصطنع في ظل القانون، لافتا الى ان قطاع الرقابة وحماية المستهلك ينسق مع الجهات المختصة لضمان توافر السلع ومعالجة أي مسببات لارتفاع الأسعار».