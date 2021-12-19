وطن النهار

أكد السفير اليوناني لدى البلاد كونستانتينوس بيبيريجوس متانة العلاقات اليونانية - الكويتية حيث إنها تطورت بعد تحرير الكويت، لافتا الى أن علاقات بلاده بالمنطقة ككل تمتد الى اكثر من 3000 عام حيث تم العثور على آثار للحضارة اليونانية في شتى المناطق العربية ومنها الاسكندرية وجزيرة فيلكا.

وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش حفل تكريم الشيخة انتصار سالم العلي تقديرا لاسهاماتها وجهودها في العمل التطوعي في العالم العربي، أن السفارة اصدرت نحو 4000 تأشيرة بعد انتهاء الجائحة خلال الاشهر الثلاثة الماضية منها 3000 تأشيرة في الكويت و1000 من البحرين.

وكشف أن بلاده كانت الدولة الأوروبية الأولى لفتح أبوابها لاستقبال السياح من العالم من مختلف دول العالم، مشيرا الى أن شروط الدخول لبلاده ثابتة ولَم تتغير وهي تطعيم جرعتين معتمدتين لدى الاتحاد الاوروبي وفحص PCR قبل 72 ساعة من الوصول سواء للمطعمين أو غير المطعمين ولا يشترط الحصول على الجرعة الثالثة.

وعن المناسبة، قال: قررت بعض الجمعيات اليونانية التي تعمل في المجال الانساني منح جائرة تكريمية تقديرا لجهود الشيخة انتصار في المجال الانساني التطوعي قبل عامين ولكن ظروف الجائحة حالت دون ذلك فتم تأجيل التكريم الى هذا اليوم السعيد.ومن جانبها، أعربت الشيخة انتصار سالم العلي عن سعادتها وفخرها بهذا التكريم، مشيرة إلى أن الاعمال التي تقوم بها تخدم المجتمع.

وأوضحت أن هذا التكريم يرمز الى انتصار المرأة وهو يعبر عن اسمي وجنسي، مشيرة الى أنها تعمل الآن بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والسفارة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي على كيفية التخلص من مادة البلاستيك.

واضافت «ان هناك نقصاً في الوعي البيئي، وأنها تسعى إلى ادخال الايجابية في عالم البيئة».

