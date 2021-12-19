وطن النهار

استقبل وفد من قياديي وزارة التربية في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في مسابقة مناهزات اللغة العربية التي اقيمت في امارة الشارقة والتي حققت فيها الطالبتان غلا العنزي وغادة العتيبي الميدالية الذهبية فيما حققت الطالبة جمانة اشكناني الميدالية الفضية.

وأكد وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية فيصل المقصيد، أن حصول الطالبات على هذا الانجاز وتحقيق المراكز الاولى في مسابقة مناهزات اللغة العربية شيء يثلج الصدر ويعكس حرص واهتمام الطالبات واسرهن ومدارسهن ومعلماتهن ووزارة التربية بشكل عام على تحقيق أفضل النتائج ورفع تحصيل الطلبة.

بداية، قالت الطالبة الحاصلة على الميدالية الذهبية في مسابقة مناهزات اللغة العربية غلا العنزي، ان اللغة العربية بحر واسع في معانيه ودرره والذي يدخله صعب أن يخرج منه لما يجد فيه من متعة وشغف، لافتة إلى أن اهتمام والدتها منذ صغرها على تعليمها أسس وفنون اللغة العربية ما أسهم في تنمية مهاراتها فيها وقد أسهمت معلماتها ومدرستها بمزيد من اهتمامها حتى وصلت إلى ما هي عليه الان، معربة عن شكرها لكل من وقف معها في مشوارها وعلى رأسهم اسرتها ومعلماتها ومديرة مدرسة جمانة بنت ابي طالب. بدورها، قالت الطالبة الحاصلة على الميدالية الذهبية في نفس المسابقة غادة العتيبي، إنها حققت هذا الانجاز بفضل الله أولا ثم بجهودها ومساعدة اسرتها ومعلماتها ومديرة ثانوية الفروانية التي كان لها دور كبير في مساندتها، منوهة إلى أنها ترفع هذا الانجاز إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي.

وقالت الطالبة الحاصلة على الميدالية الفضية جمانة اشكناني، إنها واجهت صعوبة في الموازنة بين اختبارات الصف الثاني عشر والتحضير لهذه المسابقة إلا أنها وفقت بفضل الله ثم بجهود وتشجيع الأسرة والمدرسة والمعلمات ما أسهم في تحقيق هذه النتيجة.

