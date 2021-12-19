وطن النهار

تناقش لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي صباح اليوم الاحد، الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ونائب رئيس المجلس عبدالله المحري والعضو مشعل الحمضان بشأن دراسة إمكانية إعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق، وكتاب الفتوى والتشريع بشأن التحكيم الدولي المقدم من مجموعة أشخاص ضد الكويت. وستبحث اللجنة طلب وزارة المالية تخصيص موقع القسيمة رقم 56 بالقطعة رقم 2 في منطقة شرق لصالح جهاز متابعة الآداء الحكومي، وكتاب الجمعية الكويتية للأسر المتعففة بشأن طلب تخصيص مكان في ساحة مسجد بن بحر في منطقة المباركية، فضلاً عن مجموعة كتب متعلقة بدراسة نفق دروازة العبدالرزاق التاريخية بالدراسة الواجبة بقانون الآثار وتسجيلها في السجل الوطني للمباني التاريخية. وستناقش اللجنة ايضا الكتاب المقدم من أحد المحامين بشأن إعادة النظر في القرارات التي تخالف قرارات المجلس البلدي والمخطط الهيكلي ومنها القرار المختص بضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة وقرار اتحاد كرة القدم باستغلال مساحات تجارية داخل منطقة العديلية، إلى جانب طلب معهد الدراسات المصرفية بتجديد تخصيص قطعة الأرض موقع المعهد بقطعة رقم 14 بمنطقة القبلة. بدورها تناقش لجنة محافظة حولي غدا الأثنين طلب إضافة أنشطة تجارية في مشروع منتزه السالمية «البوليفارد»، كما تناقش طلب العضو أحمد هديان بشأن تخصيص موقع حديقة عامة في منطقة الشهداء. وستبحث اللجنة طلب وزارة الشؤون نقل الإشراف على ممشى الواحة وملاعبه في منطقة مشرف من وزارة الأشغال العامة إلى جمعية مشرف، وتعديل قرار المجلس البلدي الخاص في مواقف السيارات السطحية المخصصة لمبنى وحدة رعاية المسنين في حولي قطعة رقم 88، كما ستنظر في الكتاب المقدم سكان منطقة الزهراء قطعة رقم 2 بشأن تحويل مقترح إنشاء مدرسة على حديقة عامة في المنطقة نفسها.

