وطن النهار

لقي وافد من الجنسية الهندية مصرعه جراء دهسه على طريق المطار مقابل منطقة الفروانية وتم رفع الجثة إلى الطب الشرعي وسجلت قضية. ووفق مصدر امني فان غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد عن وقوع حادث دهس على طريق المطار ما بين منطقتي الفروانية وخيطان وعلى الفور هرع رجال الأمن وسيارات الاسعاف الى موقع البلاغ حيث تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية ورفع الجثة إلى الطب الشرعي وسجلت قضية. وأسفر حادث دهس آخر في منطقة الاندلس عن وفاة وافد مصري وسجلت قضية. ووفق مصدر امني ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد عن وقوع حادث دهس في منطقة الأندلس وعلى الفور توجه رجال الأمن وسيارات الاسعاف الى موقع البلاغ حيث تبين ان الحادث أسفر عن وفاة وافد مصري الجنسية من مواليد 1992 بواسطة مركبة يقودها مواطن في منطقة الأندلس عند مخرج المنطقة المؤدي إلى الدائري الخامس وعلى الفور تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية وتم رفع الجثة إلى الطب الشرعي وسجلت قضية. من جانب آخر، اصيب وافد بنغالي الجنسية يعمل في محطة وقود بمنطقة الفروانية بجروح وكسور متفرقة جراء دهسه من قبل وافد سوري الجنسية بعد مشاجرة نشبت بينهما وسجلت قضية. ووفق مصدر امني ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد عن وقوع حادث دهس في محطة وقود منطقة الفروانية وعلى الفور هرع رجال الأمن الى موقع البلاغ وتبين ان الحادث أسفر عن إصابة وافد بنغالي يعمل في محطة الوقود جراء حادث الدهس، وعلى الفور قام رجال الطوارئ الطبية بنقل المصاب الى المستشفى لتلقيه العلاج اللازم، حيث ان قائد المركبة وافد من الجنسية السورية قام بدهس عامل المحطة بعد ان نشب خلاف فيما بينهم وتم اقتياده الى المخفر وسجلت قضية.