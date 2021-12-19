وطن النهار

أكد مدير مركز الوعي لتطوير العلاقات العربية الغربية وعضو مجلس الإدارة بجمعية النجاة الخيرية دكتور. ابراهيم العدساني اهتمام الجمعية الكبير باللغة العربية، وخاصة لجنة التعريف بالإسلام التي كانت نشأتها في بادئ الأمر 1978م كفصول لتعليم اللغة العربية للجاليات تسمى بمدارس الجمعة، واستمر تعليم اللغة العربية باللجنة وفصولها الدراسية حتى هذا اليوم. وبين أن الهدف من مشروع اللغة العربية تخريج قرابة 3000 دارس سنويا من المسلمين الجدد، ومن غير المسلمين، مؤكداً ان هذا المشروع يعتبر مشروعاً خيرياً ودعوياً باب المساهمة فيه مفتوح للجميع.

