مال وأعمال

تسلّمت نورة فالح العجمي سيارة Jeep Wrangler Sport من بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بعد ان فازت بسحب السيارة الثالث ضمن حملة «اربح مع حسابي» للشباب التي تمنح العملاء فرصة الفوز بـ3 سيارت Jeep Wrangler Sport خلال فترة الحملة، وجوائز نقدية بقيمة 250 ديناراً لـ10 فائزين شهريا. وأعربت الفائزة بالجائزة نورة العجمي عن سعادتها بالفوز بالسيارة التي تم تسليمها فى معرض «بيتك» في الشويخ KFH Auto.

ويأتي اطلاق حملة «اربح مع حسابي» للشباب بمميزاتها الاضافية، ضمن استراتيجية «بيتك» بالاهتمام بعملائه، حيث يقدم البنك مميزات مختلفة لعملاء برنامج «حسابي» من حملات خاصة وخصومات وجوائز ومكافآت حصرية.

وبمجرد تحويل المكافأة الاجتماعية على برنامج حسابي، يدخل العملاء بالسحب الشهري على جائزة قيمتها 250 ديناراً كويتياً لـ10 فائزين شهريا، بالاضافة الى 3 سحوبات على 3 سيارات Jeep Wrangler Sport خلال فترة الحملة. ويطرح «بيتك» برنامج «حسابي» للشباب بمزايا نوعية، ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء المختلفة، وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة يتم من خلالها الوفاء باحتياجات كل شريحة بما يلائم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة، بحيث تتناسب مع كل شرائح العملاء وتلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب لا تقل عن نظيرتها العالمية من حيث الجودة والدقة والسرعة. ومن أهم المزايا التي يتم تقديمها ضمن برنامج «حسابي» للشباب هي حصول عملاء شريحة الشباب على بطاقة «حسابي» للسحب الآلي (ATM) ذات تصميم شبابي مميز، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على بطاقة «حسابي» مسبقة الدفع وفق الضوابط الائتمانية لـ «بيتك»، والتي يمكن استخدامها تماما مثل البطاقة الائتمانية لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر الانترنت، واستخدامها في أجهزة الدفع (P.O.S) في المحلات التجارية، بالإضافة إلى الكثير من العروض التي يتم تقديمها بشكل متواصل وبأكثر من مجال، حيث يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة مختارة من اشهر واهم المتاجر والمحلات التي تبيع السلع والمنتجات الخاصة بالشباب.

ويستمر «بيتك» باطلاق الحملات التسويقية لمكافأة عملائه الشباب من حملة برنامج «حسابي»، ومن ابرزها حملة «خلها على حسابي» التي لاقت ترحيبا كبيرا من اصحاب البرنامج لما تقدمه من عروض حصرية ومميزات كبيرة تلبي تطلعاتهم.

ويعبر «حسابي» للشباب عن طموح وتطلعات وخصائص هذه الشريحة، وينسجم مع توجهات «بيتك» نحو استقطاب أكبر عدد ممكن منهم، حيث يمثل الشباب نسبة كبيرة من المجتمع الكويتي، كما يمثل مبادرة من «بيتك» نحو تنويع المنتجات والخدمات المصرفية.

