مال وأعمال

أعلنت وحدة تنظيم التأمين توقيعها مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري تهدف إلى التعاون في سائر الموضوعات المشتركة، وتبادل الزيارات لتقوية أواصر التعاون والتنسيق، بما يخدم تسريع وتيرة إنجاز المعاملات والموضوعات بما يخدم الصالح العام.

وقالت في بيان صحافي، إن المذكرة وقعها رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي ورئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للطرق والنقل البري أ. د. حسين علي الخياط.

من جهته، قال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي إن المذكرة تهدف إلى تحقيق التكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة وتخفيف الأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين في هذا المجال، وتحقيق الرقابة الفاعلة وضمان إنجاز الأعمال على أكمل وجه وبما يكفل الوضوح والشفافية والانضباط.

وأضاف أن المذكرة تضمنت مشاركة وحدة تنظيم التأمين عبر ممثل لها في اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق أو جهازها التنفيذي، والمعنية بالموضوعات المشتركة بين الطرفين بما لا يتعارض مع اي اتفاقيات مع جهات اخرى. وأشار إلى أنه بموجب المذكرة «يحدد الطرفان المشروعات ضمن الموضوعات المشتركة، والمتعلقة بخطط التنمية الآنية والمستقبلية، وإعطائها الأولوية في الدراسة والإقرار. وكذلك دراسة تقليص المدد الزمنية التي تستغرق لإنجاز جميع المعاملات والموضوعات، بما لايخل بدراستها من جميع الأوجه والجوانب والتأكد من استيفائها لكل الشروط والمتطلبات». وأكد العتيبي، حرص الطرفين على تنسيق التعاون فيما بينهما في مجالات العمل المشترك.

