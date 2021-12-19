مال وأعمال

أشار التقرير إلى وجود رأيان سائدان في العالم حالياً حول مستقبل التضخم، البعض يراه مؤقتاً ومرتبطاً بالخلل في سلسلتي الإنتاج والنقل بسبب أزمة «كورونا» ومشتقاتها، والبعض الأخر يراه مستداماً وقد يعيد العالم إلى حقبة سبعينيات وثمانينيات القرن الفائت حين سادت حالة اقتصادية فريدة من مزاملة الركود للتضخم.

وتشير الأرقام إلى أن معدل التضخم للولايات المتحدة بلغ في شهر سبتمبر الفائت 5.4%، ثم ارتفع إلى 6.2% في أكتوبر، ثم ارتفع إلى 6.8% في نوفمبر، بينما المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي هو 2%، وذلك ما دفع البنك إلى تغيير وصفه للتضخم بشطب «مؤقت» في إصداراته اللاحقة. وتوسعت الولايات المتحدة في سياساتها المالية، وتنوي إنفاق نحو 4 ترليونات دولار أميركية على مشروعات بنى تحتية وغيرها، ويتبنى بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي سياسات تيسير الكمي، ويحافظ على أسعار الفائدة الصفرية رغم مرور نحو 20 شهراً على بدء مؤشرات تعافي الاقتصاد.

وذكرنا في تقرير سابق لنا بأن خطر «اوميكرون» مبالغ فيه، وأن خطر التضخم العالمي المحتمل أكبر من زاوية تأثيره على أداء الاقتصاد العالمي، والأهم تداعيات تلك التطورات على اقتصاداتنا. ولعل أخف تلك الأضرار هو تهديد الرئيس بايدن لدول «أوبك +» بضرورة إتاحة المزيد من النفط من أجل خفض أسعاره لاعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة مكون رئيس في زيادة معدلات التضخم، والجرعة السياسية في قراره كبيرة كون أداء الاقتصاد مؤثر على النتائج المحتملة للانتخابات الأميركية الفصلية في السنة القادمة، والرئاسية في عام 2024.

